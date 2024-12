Trei piețe de urmărit săptămâna viitoare (20.12.2024)

Săptămâna viitoare, din cauza vacanței de sărbători, se așteaptă ca multe piețe să aibă parte de o perioadă mai calmă. Cu toate acestea, există încă comunicate interesante de urmărit, cum ar fi minutele ședințelor din Japonia și Australia și datele privind PIB-ul din Marea Britanie. În plus, mulți indici bursieri se află în prezent la niveluri critice în urma scăderilor recente cauzate de pivotul „hawkish” al Fed, ceea ce ar putea pune bazele unei potențiale volatilități săptămâna viitoare. Din acest motiv, va merita să monitorizăm perechile valutare USDJPY și AUDUSD, precum și Bitcoin. USDJPY Perechea valutară USDJPY a înregistrat recent câștiguri semnificative determinate de un dolar american puternic și un yen japonez slab. Marți, vor fi publicate minutele ultimei ședințe a Băncii Japoniei (BOJ), percepută ca fiind excepțional de “dovish” de către piețe. Investitorii nu se așteaptă la noi creșteri ale ratei dobânzii, astfel încât minuta poate dezvălui detalii despre o astfel de schimbare. USDJPY continuă să se consolideze, iar această tendință ar putea împinge perechea înapoi la niveluri record. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil AUDUSD Perechea AUDUSD se tranzacționează în prezent la niveluri minime record, văzute ultima dată în octombrie 2022 și anterior în aprilie 2020, în timpul pandemiei COVID-19. Dolarul american puternic și dolarul australian slab contribuie la această mișcare. Marțea viitoare vor fi publicate, de asemenea, procesele-verbale ale ședinței Reserve Bank of Australia (RBA), care ar putea oferi informații cu privire la perspectiva actuală a băncii centrale asupra politicii monetare. În prezent, investitorii sunt împărțiți între așteptarea unei potențiale reduceri a ratei cu 25 de puncte de bază la următoarea reuniune din februarie sau menținerea ratelor neschimbate. Din acest motiv, va merita să urmărim perechea AUDUSD. Bitcoin Bitcoin a înregistrat o scădere semnificativă de la 108.000 USD la aproximativ 90.000 USD în doar câteva zile după conferința FOMC. Această mișcare bruscă a fost influențată și de știrile din El Salvador, care a fost de acord să limiteze plățile Bitcoin ca parte a unui acord de împrumut cu FMI. Bitcoin s-a corectat cu aproximativ 13-15% de la vârful său; cu toate acestea, corecțiile istorice din timpul piețelor bull (asumare) au ajuns chiar și la 20-30%. Având în vedere corecția dinamică recentă, va fi important să monitorizăm Bitcoin pentru indicii privind direcția sa în următoarele săptămâni.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."