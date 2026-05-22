📆Trei piețe de urmărit săptămâna viitoare (22.05.2026)

Ultima luni din luna mai va oferi piețelor financiare globale o scurtă pauză, tranzacționarea fiind suspendată în SUA cu ocazia sărbătorii Memorial Day, alături de închiderea piețelor din Marea Britanie, Hong Kong și Coreea de Sud. Cu toate acestea, această acalmie s-ar putea dovedi înșelătoare. Tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu rămân acute, iar săptămâna viitoare promite o serie densă de date macroeconomice destinate să modeleze sentimentul investitorilor pe termen scurt. Printre acestea se va număra indicatorul preferat al Rezervei Federale pentru inflație: indicele cheltuielilor de consum personal (PCE), alături de o serie de publicări ale indicelui prețurilor de consum (CPI) din Europa și de comentarii critice din partea bancherilor centrali. Înaintea acestor catalizatori iminenți de săptămâna viitoare, trei instrumente merită o atenție deosebită: S&P 500 (US500), EUR/USD și USD/JPY. S&P 500 (US500 Futures) Indicele de referință al SUA se confruntă cu un test crucial de reziliență. După ce s-a stabilizat și s-a apropiat de maximele istorice, atenția investitorilor se îndreaptă către pachetul substanțial de date din SUA de joi. Din perspectiva politicii monetare, evenimentul principal va fi raportul privind veniturile și cheltuielile personale din aprilie, care include deflatorul PCE de bază — indicatorul preferat al inflației de către Rezerva Federală (deși această preferință s-ar putea schimba rapid sub conducerea lui Kevin Warsh). Publicarea acestui raport va oferi un semnal clar cu privire la posibilitatea unor ajustări ale ratei dobânzii în lunile următoare. Joi vor fi publicate, de asemenea, date actualizate privind PIB-ul SUA, comenzile de bunuri durabile și cererile săptămânale de șomaj. Deși recentul raport de succes al Nvidia a marcat sfârșitul sezonului de raportare a rezultatelor financiare pentru multe companii, mai multe companii de renume, printre care Salesforce, Dell, Costco și Snowflake, își vor publica rapoartele săptămâna viitoare. EURUSD Cea mai tranzacționată pereche valutară din lume este pe cale să devină un câmp de luptă pentru narațiunile macroeconomice concurente dintre SUA și Zona Euro. În timp ce joia viitoare va fi dominată de datele privind PCE din SUA, vinerea următoare va dezlănțui un val de date din Vechiul Continent. Coincidând cu sfârșitul lunii, vineri vor fi publicate datele preliminare privind inflația CPI din luna mai din principalele economii ale zonei euro, inclusiv Germania, Franța, Italia și Spania, completate de rapoartele privind PIB-ul din Franța și Italia. Cu o zi înainte, joi, vor fi publicați indicatorii economici și de încredere a consumatorilor din Zona Euro. Un aspect crucial este că joi va avea loc și publicarea procesului-verbal al ultimei reuniuni de politică monetară a Băncii Centrale Europene, care va fi analizat cu atenție, având în vedere anticipațiile intense ale pieței privind o decizie privind rata dobânzii în luna iunie. USDJPY Yenul japonez intră într-o perioadă de volatilitate crescută, determinată de o combinație de factori monetari și evenimente geopolitice semnificative. Banca Japoniei a semnalat de mult timp o potențială majorare a ratei dobânzii pentru a combate riscurile inflaționiste, în ciuda datelor naționale recente care arată valori remarcabil de scăzute. În același timp, cu economia la un pas de o potențială încetinire, piețele includ în prețuri o probabilitate de aproape 100% a unei majorări a ratei dobânzii până la sfârșitul lunii iulie. Miercurea viitoare, guvernatorul BoJ, Kazuo Ueda, are programată o declarație, care ar putea fie să consolideze așteptările privind o majorare, fie să le respingă în totalitate. Vineri, piața va primi datele privind inflația din Tokyo, alături de cifrele privind șomajul, producția industrială și vânzările cu amănuntul. Sentimentul din planul geopolitic va fi, de asemenea, influențat de reuniunea de marți a miniștrilor de externe ai Quad la New Delhi, urmată vineri de începerea prestigiosului summit al apărării de la Singapore, la care va participa, printre alții, secretarul american al apărării, Pete Hegseth.

