Trei piețe de urmărit săptămâna viitoare (24.07.2026)

Săptămâna aceasta a fost marcată de revenirea prețurilor petrolului brut la trei cifre în cazul contractelor cu scadența în septembrie și de continuarea valului de vânzări de pe piața de acțiuni. Geopolitica a reprezentat din nou principalul factor determinant pentru investitori, alimentată nu doar de situația din Orientul Mijlociu, ci și de noile tarife americane aplicate la scară largă. Sezonul raportărilor financiare de pe Wall Street a adus rezultate solide la nivel corporativ, deși acestea s-au dovedit insuficiente pentru a îmbunătăți încrederea investitorilor. Un nou val de rapoarte din partea giganților tehnologici, precum Microsoft și Apple, ar putea schimba această dinamică. În plus, se apropie ziua deciziilor pentru două bănci centrale cheie, și anume Rezerva Federală și Banca Japoniei. Având în vedere această concentrare de evenimente cu impact puternic, trei piețe merită o atenție deosebită în zilele următoare: USD/JPY, aurul și US100.

USDJPY

Moneda japoneză a întâmpinat dificultăți în ultima perioadă, săptămâna trecută fiind marcată de presiuni inflaționiste crescânde în Japonia, determinate în parte de costurile globale mai ridicate ale energiei. Săptămâna aceasta aduce o confruntare directă între două bănci centrale majore. Miercuri, FOMC își va anunța decizia de politică monetară, urmată de a doua conferință de presă a noului președinte al Fed, Kevin Warsh. Vineri, Banca Japoniei își va prezenta poziția privind ratele dobânzilor, eveniment precedat dimineața de publicarea indicelui prețurilor de consum din Tokyo.

Consensul pieței anticipează că atât Fed, cât și Banca Japoniei vor menține ratele dobânzilor la nivelurile actuale, rata de politică monetară a Băncii Japoniei fiind în prezent de 1,0%. Investitorii se vor concentra în mare măsură pe eventualele indicații privind înăsprirea viitoare a politicii monetare, mai ales având în vedere că yenul se tranzacționează aproape de minimele ultimilor 40 de ani, pe fondul creșterii costurilor de import. Intervențiile valutare istorice din Japonia demonstrează că presiunea verbală, fără o acțiune decisivă din partea Băncii Japoniei, oferă doar o ușurare temporară pentru yen. Mai mult, sentimentul transmis de banca centrală americană rămâne principalul catalizator al tendințelor perechii USD/JPY. În cazul în care Fed își menține o poziție „hawkish”, în timp ce Banca Japoniei se abține de la semnale agresive din cauza preocupărilor legate de creșterea economică, perechea USD/JPY ar putea relua traiectoria ascendentă către nivelul de 165. În schimb, o surpriză de natură „hawkish” din partea BoJ, susținută de o valoare mai ridicată a inflației CPI din Tokyo și de previziuni de inflație revizuite în sens ascendent, ar putea declanșa o apreciere rapidă a yenului și forța lichidarea rapidă a pozițiilor speculative short masive.

Aurul

În timp ce săptămâna trecută a fost marcată de schimbările de sentiment legate de tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu și de prețurile petrolului, săptămâna care vine reprezintă un test direct pentru piața aurului din perspectiva politicii monetare a SUA și a datelor economice care urmează să fie publicate.

Principalul catalizator al volatilității va fi decizia FOMC de miercuri, urmată joi de cifrele privind PIB-ul SUA și de indicatorul inflației PCE din iunie, care rămâne indicatorul preferat al Rezervei Federale. Aurul continuă să manifeste o sensibilitate ridicată la ratele reale ale dobânzii și la traiectoria randamentelor titlurilor de stat americane. Creșterile istorice ale aurului în perioadele în care reducerile de rate sunt deja incluse în prețuri ilustrează clar această relație: pe măsură ce randamentele reale scad, capitalul se redirecționează lin către active fără randament. Dacă raportul PCE de joi indică presiuni inflaționiste persistente și Fed semnalează că ratele trebuie să rămână ridicate pentru o perioadă mai lungă, aurul ar putea rămâne sub presiune, în special dacă prețul petrolului brut se îndreaptă din nou spre 100 de dolari pe baril. În scenariul alternativ, caracterizat de o valoare mai scăzută a PCE și de diminuarea riscului geopolitic, metalul prețios ar câștiga un impuls puternic pentru a ieși din tendința descendentă recentă.

US100 (Contractele futures Nasdaq 100)

Săptămâna care se încheie a adus un nou val de vânzări în sectoarele globale ale semiconductorilor și memoriilor pentru AI. Săptămâna viitoare aduce o nouă serie de rezultate trimestriale ale marilor companii tehnologice pe Wall Street, care coincid direct cu reuniunea Rezervei Federale. Miercuri, Microsoft și Meta Platforms își vor prezenta rezultatele trimestriale, urmate joi de Apple și Amazon. Aceste anunțuri se suprapun cu decizia FOMC privind rata dobânzii de miercuri și cu publicarea datelor privind PIB-ul SUA și PCE de joi.

Investitorii vor analiza nu doar creșterea veniturilor brute, ci în primul rând randamentul cheltuielilor de capital alocate infrastructurii de inteligență artificială. Evaluările exagerate ale marilor companii din sectorul tehnologic lasă o marjă de eroare extrem de redusă.

Dinamica pieței observată în timpul corecțiilor anterioare din sectorul tehnologic demonstrează că, chiar și o dezamăgire minoră privind perspectivele viitoare ale marjelor poate declanșa vânzări la nivelul întregului indice, indiferent de rezultatele solide actuale. Rapoartele solide ale liderilor de piață, combinate cu comentariile moderate ale Fed, ar putea oferi indicelui US100 impulsul necesar pentru a-și reveni după recentele scăderi. În schimb, previziunile dezamăgitoare, combinate cu retorica agresivă a lui Kevin Warsh, riscă să adâncească corecția în curs.