Trei piețe de urmărit săptămâna viitoare (27.03.2026)

Donald Trump s-a abținut să atace infrastructura energetică a Iranului, prelungind de două ori termenul limită pentru semnarea unui acord cu Statele Unite. În ciuda rapoartelor inițiale promițătoare, piața a început din nou să se teamă de o escaladare și de noi turbulențe în sectoarele energetice. În timp ce situația din Orientul Mijlociu va rămâne principalul factor determinant pentru piețele financiare în săptămâna premergătoare Paștelui, este important să se ia în considerare publicarea iminentă a mai multor rapoarte macroeconomice critice, inclusiv datele privind piața muncii din SUA și cifrele preliminare privind inflația pentru luna martie. În consecință, investitorii ar trebui să acorde o atenție deosebită perechilor EURUSD, OIL și US500. EURUSD Dolarul american a început să se aprecieze din nou, pe măsură ce a devenit clar că Iranul nu intenționează să negocieze cu SUA sau să se conformeze ultimatumului prezentat. Pe fondul acestei incertitudini, asistăm la o nouă „fugă către numerar”, dolarul american dominând piața. Această tendință este susținută de distanța geografică relativă a SUA față de conflict și de nivelul ridicat de securitate energetică al țării, chiar dacă acțiunile SUA au declanșat, probabil, criza actuală. În ceea ce privește datele, urmăriți cu atenție inflația preliminară a CPI din Zona Euro marți și raportul privind locurile de muncă din sectorul non-agricol (NFP) din SUA de vineri. PETROL Piața petrolului se confruntă în prezent cu una dintre cele mai mari volatilități din istorie. Creșterea prețurilor doar în luna martie ar putea depăși 50%; doar de două ori în istorie am asistat la o dinamică lunară atât de rapidă. Aceste mișcări extreme sunt legate de blocada în curs a Strâmtorii Hormuz, care ar putea duce la cel mai mare deficit de pe piața petrolului înregistrat vreodată, în ciuda eforturilor globale de a atenua impactul. În timp ce Donald Trump a stabilit un nou termen limită pentru un acord, pe 6 aprilie, Teheranul a semnalat că, de fapt, nu au loc negocieri și că țara este pregătită pentru un conflict pe termen lung. Dacă criza nu se rezolvă rapid, prețurile record ale petrolului, care ar putea depăși 150 de dolari pe baril, ar putea deveni scenariul de bază. US500 Contractele futures pentru indicele american S&P 500, cel mai important indice bursier din SUA, rămân foarte aproape de maximele istorice. În ciuda riscurilor geopolitice semnificative, prețurile acțiunilor din SUA se mențin la niveluri ridicate. Pe măsură ce ne apropiem de sfârșitul primului trimestru, un nou sezon al raportărilor financiare este la un pas de debut. Piața se va concentra acum pe evoluția marilor companii din sectorul tehnologic, în contextul cheltuielilor masive de capital și al creșterii costurilor energiei. Temerile de fond rămân: va forța inflația în creștere o nouă rundă de majorări ale ratei dobânzii? Un scenariu similar în 2022 s-a încheiat cu o tendință descendentă dureroasă pentru Wall Street, iar investitorii se tem că istoria se va repeta.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."