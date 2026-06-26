Trei piețe de urmărit săptămâna viitoare: EURUSD, aurul, S&P 500 (26.06.2026)

Săptămâna aceasta a adus o pauză temporară în tensiunile geopolitice, determinată parțial de semnalele privind negocierile de pace și de încetarea focului dintre SUA și Iran, ceea ce a determinat revenirea prețurilor petrolului brut la nivelurile dinaintea conflictului. Săptămâna care urmează se anunță a fi una dintre cele mai critice perioade pentru piețele globale din ultima perioadă. Investitorii se confruntă cu o convergență de factori cu miză mare: forumul anual al Băncii Centrale Europene de la Sintra, Portugalia, date cruciale privind inflația din Zona Euro și mult așteptatul raport privind locurile de muncă din sectorul non-agricol (NFP) din SUA, devansat din cauza unei sărbători naționale americane. Pe fondul unui calendar macroeconomic atât de încărcat, ar trebui acordată o atenție deosebită EURUSD, aurului și contractelor futures pe S&P 500 (US500).

EURUSD

Cea mai tranzacționată pereche valutară din lume se va afla săptămâna aceasta în mijlocul unei confruntări directe de viziuni între Banca Centrală Europeană și Rezerva Federală. Perechea EURUSD se retrage spre nivelul de 1,14, pe măsură ce se diminuează așteptările privind noi majorări ale ratei dobânzii în SUA. Ce vor urmări investitorii?

De luni până miercuri, atenția pieței se va concentra asupra forumului economic al BCE de la Sintra, unde sunt programate discursurile a doi șefi ai băncilor centrale: președinta BCE, Christine Lagarde, și noul președinte al Rezervei Federale, Kevin Warsh. Traderii vor analiza cu atenție declarațiile acestora în căutarea unor indicii privind traiectoria viitoare a politicii monetare, în contextul în care ambele bănci centrale se confruntă cu o inflație persistent ridicată. Lagarde va lua cuvântul încă de luni, în timp ce o masă rotundă la care vor participa Warsh și alți reprezentanți cheie ai băncilor centrale este programată pentru miercuri, 1 iulie.

Datele privind indicele prețurilor de consum (CPI) din Zona Euro, atât pentru principalele economii, cât și pentru blocul în ansamblu, care vor fi publicate marți și miercuri, ar putea alimenta semnificativ volatilitatea. Previziunile indică o scădere a inflației armonizate globale (HICP) la 3% față de aceeași perioadă a anului trecut, de la 3,2% în luna mai, alături de o potențială scădere a inflației de bază. Deși presiunile asupra prețurilor se atenuează pe fondul scăderii costurilor combustibililor, aceste niveluri rămân la un nivel incomod de peste ținta stabilită, forțând BCE să mențină o atitudine vigilentă.

Testul decisiv pentru perechea EURUSD va veni odată cu raportul privind locurile de muncă din sectorul non-agricol, care va fi publicat joi. Piața se așteaptă la un alt rezultat robust, deși mai modest decât performanța excepțională din luna mai, rata șomajului fiind prognozată să se mențină la 4,3%. Un alt raport privind locurile de muncă cu rezultate excepționale ar reînvia semnificativ așteptările privind majorările ratei dobânzii în SUA.

Aurul

Aurul a scăzut sub pragul de 4.000 de dolari pe uncie, afectat în principal de așteptările persistente privind o politică monetară restrictivă în SUA. Deși metalul prețios s-a stabilizat după ce a testat acest prag, avalanșa de date din SUA care urmează pare să mențină o volatilitate ridicată a pieței.

Prețurile aurului rămân strâns legate de sentimentul legat de Orientul Mijlociu și de durabilitatea armistițiului dintre SUA și Iran. Un adevărat paradox guvernează în prezent această piață: orice nouă escaladare a conflictului geopolitic ar putea, în mod paradoxal, să exercite o presiune descendentă asupra metalului prețios, determinată de temerile că o inflație mai ridicată ar declanșa o înăsprire mai agresivă a politicii monetare de către banca centrală. În schimb, semnele concrete de pace reduc riscul majorării ratelor dobânzilor, oferind un impuls pozitiv prețurilor aurului, chiar dacă unii analiști susțin că acest lucru diminuează prima de risc geopolitică a activului.

Discursul lui Kevin Warsh de la Sintra, alături de datele viitoarele ISM și de raportul privind locurile de muncă din SUA, vor servi drept catalizatori cruciali pentru piața aurului. Un aspect esențial este faptul că raportul privind locurile de muncă din sectorul non-agricol va fi publicat joi, deoarece piețele americane vor fi închise vineri, înaintea Zilei Independenței, care va avea loc sâmbătă, 4 iulie.

S&P 500 (US500)

Indicele general al pieței de pe Wall Street se confruntă cu o săptămână de tranzacționare extrem de încărcată, deși scurtată. Din cauza zilei libere de vineri, cu ocazia Zilei Independenței, piața obligațiunilor se va închide mai devreme joi. Vineri, piețele de acțiuni la vedere vor rămâne închise în totalitate, rămânând deschisă doar tranzacționarea cu futures pe indici, într-o sesiune scurtată.

Investitorii vor analiza o serie completă de date privind piața muncii într-un interval de timp redus.

Marți va fi publicat raportul JOLTS privind locurile de muncă vacante, care se preconizează că va indica o scădere a numărului de posturi disponibile, semnalând o ușoară răcire a cererii de forță de muncă în rândul marilor companii. Acesta va fi urmat miercuri de raportul ADP privind locurile de muncă din sectorul privat și joi de datele oficiale privind locurile de muncă din sectorul non-agricol. Interesant este faptul că cifrele privind locurile de muncă din SUA beneficiază de un impuls semnificativ din partea Cupei Mondiale FIFA, care se desfășoară în prezent, ceea ce ar putea distorsiona cifrele generale; se anticipează o creștere substanțială a angajărilor în sectoarele ospitalității și divertismentului.

La fel de important, sezonul raportărilor financiare ale companiilor începe să se animeze. După închiderea ședinței de marți, Nike și Constellation Brands își vor prezenta rapoartele, oferind pieței o perspectivă asupra stării consumatorului american. În plus, încă de luni, investitorii vor urmări hotărârile Curții Supreme a SUA în cazuri de mare interes care îl implică pe Donald Trump, precum și posibila demitere a guvernatoarei Rezervei Federale, Lisa Cook, ceea ce ar putea afecta temporar sentimentul de pe Wall Street.