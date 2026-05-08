🔴 Trei piețe de urmărit săptămâna viitoare: EURUSD, CH50cash, OIL (08.05.2026)

Sezonul raportărilor financiare de pe Wall Street este aproape de final, în timp ce investitorii americani ignoră în mare măsură situația încă tensionată din Orientul Mijlociu. Volatilitatea pieței petrolului rămâne ridicată din cauza incertitudinii cu privire la faptul dacă regiunea se îndreaptă spre pace sau spre o nouă escaladare a ostilităților. Se așteaptă ca această săptămână să fie deosebit de interesantă pentru piețe. Pe de o parte, va fi publicat raportul privind inflația din SUA, care este crucial pentru perspectivele Rezervei Federale. Pe de altă parte, mandatul lui Jerome Powell în calitate de președinte al Fed se apropie oficial de sfârșit. În plus, piața va urmări cu atenție întâlnirea dintre Donald Trump și Xi Jinping din China. Piețele cheie de monitorizat în zilele următoare includ EURUSD, CH50cash (China A50) și OIL (țiței Brent). EURUSD Prețurile energiei continuă să afecteze moneda europeană, în timp ce investitorii rămân concentrați pe posibilitatea unui acord de pace rapid în Orientul Mijlociu. Odată ce tensiunile geopolitice se vor atenua, se așteaptă ca atenția să se îndrepte din nou către politica monetară. Luni, Senatul urmează să îl confirme pe Kevin Warsh în funcția de nou președinte al Fed, în timp ce vineri este ultima zi a lui Jerome Powell în funcție, deși se așteaptă ca acesta să rămână în Consiliul Guvernatorilor. Principalul punct de interes pentru piețe va fi raportul privind inflația CPI din SUA pentru luna aprilie, estimată la aproximativ 3,7%, aproape dublu față de ținta Fed. În ciuda nivelurilor ridicate ale inflației, investitorii încă nu se așteaptă ca Fed, sub noua conducere, să revină la majorări ale ratei dobânzii. CH50cash (China A50) Săptămâna aceasta va aduce, de asemenea, date macroeconomice cheie din China, inclusiv cifrele privind inflația CPI și PPI publicate luni. Cu toate acestea, atenția principală a pieței se va îndrepta către întâlnirea dintre președintele SUA, Donald Trump, și președintele chinez, Xi Jinping. Piețele se așteaptă la o potențială prelungire a acordului comercial semnat toamna trecută. Trump va insista probabil pentru creșterea achizițiilor chineze de bunuri americane, precum soia, gaz, cărbune și avioane Boeing. În schimb, se așteaptă o solicitare din partea Chinei pentru relaxarea restricțiilor privind exporturile de tehnologie, în special în sectorul semiconductorilor. Dacă vor apărea semnale pozitive în urma întâlnirii, CH50cash (China 50), care s-a tranzacționat recent aproape de cele mai înalte niveluri din 2022, ar putea înregistra câștiguri suplimentare, îndreptându-se potențial către nivelurile înregistrate ultima dată în 2020. PETROL Primul weekend complet al lunii mai a adus o volatilitate semnificativă pe piața petrolului, cu oscilații de preț de aproximativ 20 USD pe baril. În cele din urmă, prețurile s-au retras sub pragul de 100 USD pentru WTI și ușor peste 100 USD pentru Brent. Deși a existat o ușoară escaladare a tensiunilor în Orientul Mijlociu, nu pare că Donald Trump urmărește un conflict pe scară largă înaintea vizitei sale în China. Din perspectiva datelor, traderii ar trebui să urmărească și raportul privind stocurile DOE de miercuri, alături de actualizările lunare ale OPEC și IEA privind piața petrolului. De asemenea, merită menționat faptul că Statele Unite au înregistrat recent exporturi record de petrol, ceea ce ar putea contribui la scăderi suplimentare ale stocurilor în viitor

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."