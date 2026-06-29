Trump anunță o întâlnire cu Iranul mâine, la Doha 🚢

Traficul maritim comercial prin Strâmtoarea Ormuz a încetinit dramatic în weekend. Duminică, s-au înregistrat doar 22 de traversări — cel mai mic număr de la semnarea acordului preliminar dintre SUA și Iran la începutul acestei luni. Cauza imediată o reprezintă două atacuri recente asupra unor nave, care au stârnit panică în rândul echipajelor, armatorilor și asiguratorilor maritimi. Încetinirea traficului are loc pe fondul unei escaladări militare rapide și al unor relații diplomatice tensionate. Vinerea trecută, Pentagonul a anunțat lovituri aeriene asupra mai multor ținte din Iran, descriindu-le ca un răspuns la hărțuirea continuă a rutelor de transport maritim comercial de către Teheran. Forțele iraniene au ripostat câteva ore mai târziu, lovind direct Bahrainul și Kuweitul duminică dimineața devreme. Diplomația — O revenire prudentă la masa negocierilor În ciuda tensiunilor în creștere, președintele Donald Trump a anunțat luni după-amiază pe Truth Social că Iranul „a solicitat o întâlnire” și că marți vor avea loc discuții la nivel înalt la Doha. Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a confirmat că emisarii Steve Witkoff și Jared Kushner vor participa la întâlnire și că, în paralel, vor avea loc discuții tehnice în marja negocierilor. „Iranul ar trebui să semneze un acord bun cu Statele Unite”, a declarat Leavitt, adăugând că Trump „își rezervă dreptul de a recurge la forța militară dacă este necesar”, menționând totodată că președintele „dorește ca procesul de pace să avanseze”. Reacția Teheranului a fost — ca de obicei — ambiguă. Chiar înainte de anunțul lui Trump, un înalt oficial iranian a negat că ar fi fost planificate discuții tehnice pentru această săptămână. Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a avertizat duminică că orice interferență externă în gestionarea Strâmtorii Ormuz „nu va face decât să conducă la situații și mai complicate și la întârzieri în redeschiderea acesteia”. Câteva ore mai târziu, se pare că ambele părți au convenit asupra unui armistițiu reciproc – o pace fragilă pe care piețele o urmăresc cu sufletul la gură. Graficul petrolului: o revenire la nivelurile dinainte de război Petrolul Brent (OIL) a înregistrat o scădere bruscă față de maximele atinse în momentul de vârf al escaladării conflictului — prețurile se situează acum în intervalul 72,98 – 73,06 dolari, eliminând practic prima de risc geopolitic care se acumulase de la începutul conflictului, în 2026. Observații cheie din grafic: Media mobilă exponențială (EMA) pe 50 de zile (~89 USD) , EMA pe 100 de zile (~88,60 USD) și EMA pe 200 de zile (~82,91 USD) — toate cele trei medii mobile se situează clar deasupra prețului actual, confirmând tendința descendentă predominantă

Prețul a trecut decisiv sub toate cele trei medii mobile cheie; EMA pe 200 de zile acționează acum mai degrabă ca rezistență decât ca suport

Benzile Bollinger (verde) arată că prețul se apropie de banda inferioară (~67,54 USD), sugerând că piața se află în zona de supravânzare pe termen scurt

Indicele RSI (14) a scăzut la 28,8 — adânc în zona de supravânzare — semnalând că valul de vânzări s-ar putea apropia de sfârșit, dar nu a apărut încă nicio confirmare a unei inversări de tendință Piața preconizează, în esență, un scenariu de detensionare: dacă negocierile de la Doha vor avea succes și strâmtoarea va fi redeschisă complet, prima geopolitică se va evapora. Dacă negocierile eșuează, traderii vor trebui să reintroducă imediat în curba prețurilor prima legată de întreruperea aprovizionării.

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