Trump cere reducerea ratelor dobânzilor pe fondul încetinirii inflației și scăderii randamentelor 📉

Randamentele obligațiunilor americane înregistrează astăzi a patra sesiune consecutivă de scăderi, ștergând câștigurile de la începutul lunii iunie și testând cele mai scăzute niveluri de la începutul lunii mai. Randamentul obligațiunilor de stat pe 10 ani scade astăzi la aproximativ 4,36%, trecând sub pragul de 4,4%. Mai mulți factori determină creșterea prețurilor obligațiunilor americane, deși aceste influențe nu sunt încă suficient de puternice pentru a declanșa mișcări bruște. În primul rând, datele privind inflația din această săptămână au fost mai mici decât se anticipase, slăbind oarecum scenariul negativ al intensificării inflației din cauza tarifelor impuse de președintele Trump. Deși impactul mai clar al tarifelor asupra evoluției prețurilor se va manifesta probabil în lunile următoare, datele din mai pot fi considerate un preludiu. În acest caz, ele sugerează un impact ușor mai slab decât se aștepta asupra creșterii prețurilor, ceea ce ar putea elimina un alt argument în favoarea amânării în continuare a reducerii dobânzilor de către Rezerva Federală. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Randamentele obligațiunilor rămân la niveluri ridicate (de la începutul lunii iunie, randamentele pe 10 ani s-au menținut peste media mobilă pe 100 de sesiuni), ceea ce ar fi putut reprezenta o evaluare atractivă pentru titlurile de creanță pentru unii investitori. Sursa: Bloomberg Finance L.P. Ca urmare, Donald Trump l-a criticat din nou pe președintele Rezervei Federale, Jerome Powell, pentru menținerea ratelor dobânzilor actuale. Potrivit fostului președinte, o reducere a ratei cu două puncte ar putea economisi guvernului SUA 600 de miliarde de dolari anual în plăți de dobânzi, o sumă substanțială care ar putea ajuta eforturile administrației de a-și îndeplini promisiunile de reducere a datoriei naționale. Revenirea presiunii exercitate de Trump provine din ultimele două zile, în care inflația a fost mai mică decât se aștepta. Până în prezent, dinamica prețurilor nu a arătat semne de presiuni ascendente temute de diverși membri ai Fed din cauza schimbărilor în politica comercială a SUA. Deși atât cpi, cât și ppi se mențin peste ținta de 2%, investitorii și-au intensificat deja pariurile pe relaxarea monetară în SUA, după cum reflectă scăderea recentă a randamentelor titlurilor de stat americane. Așteptările în creștere sunt vizibile și pe piața monetară, unde șansele unei posibile reduceri în septembrie sunt evaluate în prezent la puțin peste 70%, comparativ cu 69% săptămâna trecută. Un alt factor care determină creșterea prețurilor obligațiunilor este cererea tot mai mare de active „refugiu”. Tensiunile din Orientul Mijlociu și anunțul SUA privind retragerea unei părți a personalului din ambasada din Irak din cauza „amenințării crescute din regiune” alimentează îngrijorările investitorilor. În astfel de momente, capitalul caută alternative mai sigure decât activele extrem de volatile. Contractul TNOTE s-a retras după ce a atins rezistența cheie în jurul valorii de 110-112. Sursa: xStation5

