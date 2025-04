Trump “sperie” Wall Street cu spectrul războiului comercial. Se apropie era protecționismului?

Mult așteptata Zi a Eliberării nu a adus vești bune pentru investitori. Donald Trump și-a îndeplinit toate amenințările pe care le-a făcut. Spectrul unui război comercial planează acum asupra lumii, iar câteva economii importante - inclusiv Uniunea Europeană și China - nu au răspuns încă la tarifele „draconice” ale Statelor Unite. Prin decizia lui Trump, SUA vor impune un tarif minim de 10% tuturor partenerilor comerciali, iar în cazurile în care țările impun tarife deosebit de ridicate SUA, Washingtonul va riposta cu tarife care se ridică la jumătate din nivelul acestora. În plus, Trump a anunțat un tarif de 20% pentru importurile din Uniunea Europeană și de 34% pentru produsele chinezești. Acestea nu sunt nici pe departe singurele economii afectate de astfel de măsuri. Taiwanul - un centru global de export pentru semiconductori - a fost afectat cu un tarif de 32%; Japonia, unul dintre cei mai apropiați aliați ai SUA, a primit un tarif de 24%; iar India, 26%. În contextul economiei americane - în care incertitudinea cu privire la viitor și teama de recesiune au prins rădăcini - a numi acest lucru „Ziua eliberării” pare excesiv. Cu toate acestea, denumirea poate deține o semnificație mai subtilă. Trump a subliniat că, în ultimele decenii, Statele Unite au devenit mult prea dependente de bunurile străine și de economiile vecinilor. Ca urmare, țara și-a pierdut autosuficiența, iar puterea sa a devenit „fragilă”. Astăzi, Statele Unite sunt o națiune vulnerabilă la o serie de evenimente globale extreme. Acum, se pare că aceste „războaie tarifare” urmăresc să pună capăt erei capitalismului „neîngrădit” care, în căutarea unor marje mai mari, se sprijinea puternic pe liberul schimb. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Nu se poate ignora rivalitatea cu China. În acest context, relansarea industriei americane pare necesară pentru ca interesele Statelor Unite - și puterea militară - să fie luate în serios. Nu doar acum, ci și în anii următori, timp în care baza industrială în creștere rapidă a Chinei ar continua altfel să construiască o dominație asimetrică și sistematică asupra celei americane. Trump vrea să pună capăt acestei situații. Se pare că Trump riscă suferințe economice pe termen scurt doar pentru a se asigura că SUA va putea într-o zi să concureze cu adevărat cu imperiile în ascensiune - în primul rând China - și să își mențină dominația globală. Fără o bază industrială puternică și fără un sector manufacturier național, Statele Unite nu vor putea probabil să își mențină rolul de hegemon global. Un rol câștigat odinioară prin superioritate industrială - schimbată ulterior cu un capitalism bazat pe servicii în vremuri de pace și prosperitate. Inversarea acestui model va avea o serie de consecințe - pentru lume și pentru Wall Street. Trump a afirmat în mod clar că va acorda prioritate pieței americane și întreprinderilor naționale - dar nu cu orice preț. Președintele american a anunțat că giganți din domeniul tehnologiei precum Nvidia, Apple și Oracle se vor confrunta cu costuri imense atunci când vor construi facilități de producție de ultimă generație în Statele Unite. Perspectiva scutirilor tarifare ar putea într-adevăr să împingă multe întreprinderi să ia în considerare relocalizarea costisitoare. Cu toate acestea, ar fi o simplificare excesivă să presupunem că doar acest lucru ar fi un stimulent suficient. De asemenea, trebuie luate în considerare ratele impozitului pe profit, costurile forței de muncă și alte variabile, cum ar fi lanțurile de aprovizionare raționalizate și infrastructura. Lansarea producției industriale la scară largă în SUA va dura ani și va costa o avere, atât pentru bugetul federal, cât și pentru întreprinderi. Într-un astfel de scenariu, principalii beneficiari vor fi probabil întreprinderile care produc deja în SUA, deoarece acestea nu vor suporta costurile suplimentare impuse de tarife. Pentru economia americană, un scenariu care implică tarife atât de agresive va duce probabil la creșterea prețurilor pentru electronice, pe care SUA le importă masiv. Rezerva Federală va lua probabil o pauză în ceea ce privește posibilele reduceri ale ratelor în acest an - cel puțin până când așteptările mai slabe ale consumatorilor, ale întreprinderilor și ale executivilor se vor reflecta în date economice concrete. Este aproape sigur că inflația va crește, iar întrebarea este dacă „piața liberă” poate face față, deoarece nu toate companiile vor putea transfera costurile asupra consumatorilor în aceeași măsură. Unele ar putea fi forțate să absoarbă costurile, erodându-și marjele de profit. Indicii bursieri s-au prăbușit după anunțul lui Trump. Contractele futures pe Nasdaq 100 au încheiat tranzacțiile de după închiderea pieței cu o scădere de aproape 2,5%, în ciuda faptului că au înregistrat creșteri înainte de discursul lui Trump. Între timp, așa-numitul „indice al fricii” VIX a crescut cu aproape 6 %, iar incertitudinea înaintea deschiderii pieței de mâine continuă să crească. Perechea EUR/USD a scăzut de la 1,091 la 1,083.

