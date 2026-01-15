TSMC bate recorduri! Rezultatele explozive confirmă creșterea susținută a AI🚀

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSM.US), cel mai mare producător de semiconductori din lume, a raportat astăzi rezultatele pentru al patrulea trimestru al anului 2025, care pot fi rezumate într-un singur cuvânt: fenomenale. Compania a încheiat anul cu venituri record de peste 122 miliarde USD, reprezentând o creștere de peste 35% față de anul precedent și marcând cel mai înalt nivel din istoria companiei. Doar în al patrulea trimestru, venitul net a crescut cu 35%, ajungând la 16 miliarde USD, depășind semnificativ așteptările analiștilor.

TSMC a anunțat cheltuieli de capital pentru 2026 în intervalul 52 - 56 miliarde USD, cu peste 25% mai mari decât în 2025, semnalând că gigantul cu sediul în Hsinchu vede baze durabile pentru creșterea inteligenței artificiale. Aceste rezultate confirmă faptul că boom-ul AI nu este o tendință temporară, ci o schimbare structurală în economia digitală globală, cu TSMC în centrul său tehnologic incontestabil. Creșterea companiei este determinată de tehnologiile avansate de procesare de 3 nm, 5 nm și 7 nm și de cererea în creștere din partea clienților cheie precum Nvidia, AMD și hyperscalers, creând o bază solidă pentru o expansiune dinamică continuă.

Rezultate financiare cheie

TSMC a încheiat Q4 2025 cu rezultate care au depășit cu mult așteptările analiștilor. Veniturile trimestriale au atins aproximativ 33,2 miliarde USD, o creștere de peste 20% față de anul precedent, marcând cel mai ridicat nivel trimestrial din istoria companiei. Venitul net pentru această perioadă a crescut cu 35%, ajungând la 16 miliarde USD, evidențiind nu numai amploarea afacerii, ci și capacitatea excepțională a companiei de a genera o rentabilitate ridicată, crescând în același timp investițiile de capital.

Date financiare pentru Q4 2025:

Venituri consolidate : 1.046,09 miliarde NT$ (33,73 miliarde USD) — o creștere de 20,5% față de aceeași perioadă a anului trecut

Venituri nete: 505,74 miliarde NT$ (16 miliarde USD) — în creștere cu 35% față de anul precedent

EPS (diluat): 19,50 NT$ (3,14 USD)

Marjă brută: 62,3%

Marjă operațională : 54,0%

Marjă netă : 48,3%

Un factor cheie al succesului a fost tehnologia avansată de procesare. Cipurile fabricate la noduri de 3 nm, 5 nm și 7 nm au reprezentat 77% din veniturile din wafer, 3 nm reprezentând 28%, 5 nm 35% și 7 nm 14%. Acest lucru demonstrează că TSMC nu numai că satisface cererea crescândă de cipuri AI și de calcul de înaltă performanță, dar o face cu o eficiență de producție excepțional de ridicată.

În același timp, structura clienților subliniază poziția strategică a TSMC în lanțul global de aprovizionare cu semiconductori. Clienții majori, inclusiv Nvidia, AMD și Apple precum și principalii hyperscaleri, rezervă o capacitate de producție din ce în ce mai mare, ceea ce permite companiei să își mențină avantajul competitiv și să genereze venituri stabile, în ciuda presiunii crescânde din partea altor producători de cipuri. Marja brută ridicată demonstrează că firma excelează în segmentul high-end, unde costurile de producție sunt ridicate, dar profiturile sunt și mai mari.

Previziuni TSMC

Venituri în primul trimestru al anului 2026: 34,6-35,8 miliarde USD

Marjă brută: 63-65%

Marjă operațională: 54-56%

Cheltuieli de capital (CapEx) 2026: 52-56 miliarde USD

TSMC intră în 2026 cu un impuls puternic și prognoze foarte optimiste. Conducerea se așteaptă la venituri în primul trimestru în intervalul 34,6-35,8 miliarde USD, ceea ce indică o creștere continuă de două cifre de la an la an. Marja brută este prognozată la 63-65%, iar marja operațională la 54-56%, demonstrând capacitatea companiei de a menține o profitabilitate ridicată chiar și în contextul creșterii cheltuielilor de capital și al cererii dinamice de cipuri AI.

Conducerea subliniază concentrarea continuă asupra nodurilor avansate de 3 nm, 5 nm și 7 nm, care rămân nucleul segmentului de produse cu marjă ridicată al companiei. Această strategie permite TSMC să își mențină leadershipul tehnologic față de concurenți, inclusiv față de capacitățile în creștere ale altor producători de cipuri, consolidându-și în același timp poziția de actor cheie în lanțul global de aprovizionare cu semiconductori. Combinate cu creșterea comenzilor de la clienți importanți precum Nvidia, AMD, Apple și hyperscalers, previziunile indică faptul că TSMC este poziționată pentru o creștere susținută, pe mai mulți ani, a veniturilor și marjelor în segmentul high-end.

Impactul rezultatelor TSMC asupra creșterii sectorului tehnologic

Rezultatele record din Q4 2025 și previziunile optimiste pentru 2026 confirmă faptul că TSMC este unul dintre principalii motori ai creșterii sectorului tehnologic global. Cererea crescândă de cipuri AI și de calcul de înaltă performanță stimulează nu numai veniturile TSMC, ci are un impact asupra întregului lanț de aprovizionare cu semiconductori. Procesele avansate de 3 nm, 5 nm și 7 nm permit companiei să ofere produse care nu sunt disponibile pentru majoritatea concurenților, ceea ce se traduce în marje stabile și avantaje competitive.

La începutul anului 2026, TSMC a introdus și procesoare de 2 nm, ceea ce i-a permis companiei să se distanțeze și mai mult de concurenți și să pună bazele unei creșteri pe termen lung a veniturilor, în special în domeniul AI și al calculului de înaltă performanță. Investitorii care monitorizează sectorul tehnologic pot considera TSMC un barometru al pieței cipurilor, iar rezultatele companiei indică faptul că boom-ul AI are fundamentele solide și durabile.

Rezumatul raportului

TSMC a încheiat anul 2025 cu rezultate record, care confirmă poziția sa dominantă pe piața globală a semiconductorilor. Conducerea nu numai că mărește cheltuielile de capital la 56 de miliarde de dolari în 2026, dar se concentrează și pe dezvoltarea de noduri de proces avansate, inclusiv procesoare de 2 nm, care asigură marje ridicate și o diferențiere competitivă suplimentară. Comenzile solide de la clienți cheie precum Nvidia, AMD, Apple și marii hyperscaleri indică faptul că TSMC este pregătită pentru o creștere susținută a veniturilor pe mai mulți ani, menținându-și în același timp avantajul tehnologic.

Concluzii cheie: