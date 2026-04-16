TSMC înregistrează un trimestru record. AI stimulează rezultatele și remodelează întregul ciclu

TSMC (TSM.US) a început anul 2026 cu un trimestru record, depășind cu mult așteptările analiștilor și revizuind în același timp în sens pozitiv previziunile pentru întregul an. Acesta este un semnal foarte puternic că cererea de cipuri destinate AI rămâne solidă, chiar și într-un context macroeconomic și geopolitic mai dificil. Aceasta nu pare a fi o revenire ciclică tipică. Raportul arată că infrastructura AI devine fundamentul creșterii pentru întregul sector al semiconductorilor, cu TSMC poziționată chiar în centrul acesteia. În primul trimestru, compania a generat un venit net de aproximativ 18,2 miliarde de dolari, în creștere cu 58% față de aceeași perioadă a anului trecut, la venituri de 35,9 miliarde de dolari, în creștere cu 41% față de aceeași perioadă a anului trecut, în termeni de USD. În același timp, profitabilitatea a depășit așteptările, marja brută fiind de 66,2%, iar marja operațională de 58,1%. Principalele date financiare Venituri: 35,9 miliarde de dolari (+41% față de aceeași perioadă a anului trecut, în USD)

Venit net: 18,2 miliarde de dolari (+58% față de aceeași perioadă a anului trecut)

Venit operațional: aproximativ 20,9 miliarde de dolari (+62% față de aceeași perioadă a anului trecut)

Marja brută: 66,2%

Marja operațională: 58,1%

Previziuni privind veniturile pentru Q2: 39–40,2 miliarde USD

Creșterea veniturilor pentru întregul an 2026: peste 30% față de anul precedent, în USD

Cheltuieli de capital pentru 2026: 52–56 miliarde USD (limita superioară a intervalului) Creșterea este un lucru, dar calitatea iese în evidență Cel mai important aspect al raportului nu este doar rata de creștere, ci structura rezultatelor. TSMC demonstrează o conversie foarte puternică a veniturilor în profit, determinată de poziția sa dominantă în tehnologiile de proces de ultimă generație și de ponderea în creștere a cipurilor AI, care se numără printre cele mai profitabile segmente de pe piață în prezent. Acesta nu este un efect punctual. Mixul de venituri se îndreaptă către noduri mai avansate și contracte pe termen lung, îmbunătățind vizibilitatea și stabilitatea marjei. „Cerere extrem de puternică” și capacitate limitată Concluzia principală a raportului este simplă: cererea continuă să depășească oferta. Conducerea a subliniat în mod explicit cererea „extrem de puternică” pentru cipuri AI. Lideri globali precum NVIDIA și AMD dezvoltă cipuri din ce în ce mai avansate, stimulând direct cererea pentru capacitatea de producție a TSMC. Efectul este structural. Piața funcționează în condițiile unei penurii de cipuri de ultimă generație, unde principala constrângere nu mai este cererea, ci capacitatea de a o satisface. Aceeași tendință este vizibilă și în rândul furnizorilor de echipamente, precum ASML. Perspectivele solide confirmă un impuls susținut Previziunile pentru al doilea trimestru întăresc această imagine. TSMC se așteaptă la venituri cuprinse între 39 și 40,2 miliarde de dolari, peste consensul pieței, menținând în același timp marje foarte solide. Compania se așteaptă, de asemenea, ca veniturile pentru întregul an 2026 să crească cu peste 30% față de anul precedent, în termeni de USD. Acest lucru este important deoarece arată că dinamica actuală nu este temporară, iar cererea se așteaptă să rămână puternică în trimestrele următoare. Cheltuielile de capital cresc dintr-un motiv bine întemeiat Această creștere este susținută de o strategie de investiții agresivă. TSMC planifică cheltuieli de capital de 52 până la 56 de miliarde de dolari, la limita superioară a previziunilor sale anterioare. Compania își extinde capacitatea prin noi fabrici, inclusiv proiecte majore în Statele Unite, pentru a ține pasul cu cererea. Acest lucru marchează o schimbare esențială față de ciclurile anterioare, în care cererea era factorul limitativ. Astăzi, constrângerea o reprezintă capacitatea de a scala producția. Există riscuri, dar acestea sunt secundare față de cerere Compania subliniază riscurile geopolitice, inclusiv tensiunile din Orientul Mijlociu precum și efectele valutare asupra profitabilității. În același timp, nu raportează perturbări semnificative în aprovizionarea cu materiale sau energie, ceea ce sugerează o activitate stabilă. În acest stadiu, aceste riscuri par secundare față de cererea de bază foarte puternică. Concluzie: AI remodelează structura industriei Primul trimestru al anului 2026 pentru TSMC nu se rezumă doar la rezultate solide, ci confirmă o schimbare mai profundă în întreaga industrie a semiconductorilor. Inteligența artificială devine principalul motor al creșterii, mai degrabă decât doar unul dintre numeroșii factori. În acest context, TSMC se află într-o poziție privilegiată, fiind principalul producător al celor mai avansate cipuri din lume. Dacă tendințele actuale persistă, compania ar putea opera într-un ciclu de mai mulți ani caracterizat de o cerere puternică, venituri în creștere și o rentabilitate solidă. Cea mai mare provocare nu va fi găsirea de clienți, ci satisfacerea cererii acestora la scară largă. Sursa: xStation 5

