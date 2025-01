TSMC își va prezenta rezultatele joi. Ne așteptăm la o nouă performanță record?

Joi, 16 ianuarie, înainte de deschiderea pieței în Europa, gigantul taiwanez producător de semiconductoare, Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), își va publica rezultatele financiare pentru trimestrul al patrulea din 2024. Analiștii se așteaptă la cea mai mare creștere a profitului din 2022, determinată de cererea puternică pentru sistemele legate de inteligența artificială. Datele recente privind vânzările pentru luna decembrie sugerează o accelerare suplimentară a acestei tendințe în 2025. Principalele așteptări: Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Profitul pe acțiune (EPS): 2,20-2,22 dolari (previziunile indică o creștere de 51% de la an la an)

Venituri: 25,92 miliarde de dolari (prognoza TSMC este de 26,1-26,9 miliarde de dolari, datele reale bazate pe datele lunare privind vânzările indică 26,3 miliarde de dolari).

Creșterea venitului net: Aproximativ 55% de la an la an (creșterea medie observată de analiștii de pe Wall Street) Așteptări în moneda taiwaneză: Venituri pentru Q4 2024: 868,5 miliarde NT$(26,3 miliarde USD), ceea ce corespunde previziunilor TSMC (835-861 miliarde NT$) și reprezintă o creștere de aproximativ 39% de la an la an

Venituri pentru 2024: 2,894 trilioane NT$ (87,4 miliarde USD), o creștere de 33,9% de la an la an - cel mai mare rezultat de la debutul companiei pe bursă

Venit net estimat pentru trimestrul 4 (consens Bloomberg): 369,84 miliarde NTUSD

Marja brută estimată: 58,5%

Marja operațională estimată: 48.1% Așteptări privind orientările: Vânzări estimate pentru Q1: 24,43 miliarde USD

Marja brută estimată pentru Q1: 56,9%

Marja operațională estimată pentru Q1: 46,4%

Cheltuieli de capital estimate pentru anul respectiv: 35,14 miliarde de dolari

EPS estimat în 2025: 9,05 $, ceea ce implică o creștere de 29% de la an la an În trimestrul al treilea, compania a prezentat rezultate record în ceea ce privește veniturile și profiturile, îmbunătățind semnificativ marjele. În același timp, compania prezintă încă evaluări relativ scăzute din perspectiva raportului. Sursă: Bloomberg Finance LP, XTB Ce argumente găsim în favoarea publicării unui raport puternic? Cererea puternică și accelerată pentru sistemele legate de inteligența artificială: Datele privind vânzările din decembrie, care arată o creștere de 58% de la an la an, indică o creștere dinamică suplimentară în acest segment și confirmă faptul că TSMC este principalul beneficiar al acestei tendințe. Segmentul High-Performance Computing (HPC) rămâne un motor puternic de creștere pentru TSMC.

Îndeplinirea previziunilor de vânzări pentru trimestrul al patrulea: Datele publicate confirmă faptul că TSMC și-a atins obiectivele planificate.

Tendințe pozitive în ceea ce privește profiturile: TSMC depășește în mod regulat așteptările analiștilor privind profiturile.

Evaluare relativ scăzută comparativ cu concurența: Raportul P/E (prognozat pentru 2025) pentru TSMC este de 23x, ceea ce este mai mic decât pentru Nvidia (31x) și ASML (30x) și comparabil cu AMD (23x). Acest lucru, combinat cu perspectivele de creștere, face din TSMC o companie destul de atractivă. Provocări potențiale: Tendințele potrivnice pe termen scurt în industria semiconductorilor: Analiștii Needham indică o încetinire în sectoarele auto și industrial, presiune asupra prețurilor memoriilor și o cerere slabă din partea consumatorilor.

Presiunea asupra marjelor din partea tehnologiilor mai vechi: Bloomberg Intelligence indică o presiune potențială asupra marjelor din cauza cererii mai slabe pentru semiconductorii mai vechi.

Președinția lui Trump: Trump ar putea dori să impună tarife comerciale și asupra Taiwanului. În plus, relațiile cu China se pot înrăutăți. Prin urmare, evaluarea scăzută a raportului, deși atractivă, poate conține și riscuri legate de geopolitică. Aspecte cheie de observat în timpul conferinței privind rezultatele: Perspectivele de dezvoltare a capacității de producție și a veniturilor din împachetarea avansată CoWoS: Acestea vor oferi o perspectivă asupra cererii așteptate de cipuri AI în următoarele 12-18 luni.

Progresele înregistrate în punerea în funcțiune a fabricii din Arizona: Cheie pentru satisfacerea nevoilor de producție de cipuri ale Apple, Nvidia și ale altor companii din SUA. Aceasta va putea în mare măsură să atenueze riscurile asociate tensiunilor cu China și potențialelor noi tarife vamale.

Planurile de cheltuieli de capital pentru 2025: Acestea vor semnala încrederea TSMC în cererea pentru următoarea generație de tehnologie N2. TSMC este cel mai mare jucător de pe piața semiconductorilor din lume. Sursă: TSMC TSMC va intra cel mai probabil în 2025 cu un impuls puternic și, având în vedere dezvoltarea în continuare a inteligenței artificiale, produsele companiei se vor bucura de o cerere tot mai mare. Compania reprezintă peste 60% din piața mondială a semiconductorilor și prezintă cele mai avansate produse, care sunt furnizate unor companii precum Nvidia și Apple. În același timp, însă, există riscuri asociate Chinei și tarifelor comerciale, deși prin construirea unei fabrici în SUA, o parte din acest risc poate fi neutralizat, astfel încât informațiile în acest sens vor fi supuse atenției investitorilor. De la publicarea rezultatelor pentru Q4 2023, acțiunile TSMC au crescut cu peste 80%. Cu toate acestea, dacă ne uităm cu atenție la un an de randament (adică înainte de publicarea rezultatelor menționate anterior), acțiunile au crescut cu peste 100%. Acest lucru înseamnă că surpriza pentru rezultatele de anul trecut a fost foarte puternică, ceea ce se așteaptă și acum de la TSMC. În același timp, acțiunile Nvidia au crescut cu 137%. Acțiunile TSMC câștigă astăzi 1,7% în tranzacțiile de la NYSE. În cazul în care compania îndeplinește sau depășește așteptările, este posibil un salt de preț similar celui de anul trecut, ceea ce ar deschide calea acțiunilor spre noi maxime peste pragul de 220 de dolari pe acțiune. Pe de altă parte, volatilitatea implicită sugerează, de asemenea, că în caz de dezamăgire, acțiunile ar putea scădea sub 190 de dolari pe acțiune, ceea ce ar însemna cele mai scăzute niveluri de la începutul lunii decembrie 2024. Sursă: xStation5

