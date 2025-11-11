TSMC raportează cea mai mică creștere a veniturilor din ultimul an 📊

TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing, TSM.US) — principalul producător de cipuri AI și cel mai mare partener de producție al Nvidia — a raportat cea mai lentă creștere lunară a veniturilor din ultimul an. Vânzările din octombrie au crescut cu 16,9% față de aceeași perioadă a anului trecut, în conformitate cu așteptările analiștilor. Puterea monedei locale a influențat probabil cifrele raportate în dolari taiwanezi, deși, în dolari americani, vânzările au crescut cu 22,6%, până la 12 miliarde de dolari , față de 9,8 miliarde de dolari în anul precedent. Rezultatul nu indică o scădere a cererii de cipuri AI , ci mai degrabă o distorsionare a datelor din cauza comenzilor anterioare și a deprecierii dolarului. Acțiunile TSMC s-au tranzacționat în mare parte la un nivel stabil în sesiunea asiatică de marți, în timp ce actorii din industrie mențin o perspectivă pozitivă asupra creșterii determinate de AI.

TSMC continuă să se confrunte cu o cerere record pentru cele mai recente cipuri N3 , pe măsură ce giganții AI Nvidia, Apple, Amazon, Meta și Microsoft concurează pentru o capacitate de producție limitată. Potrivit unui raport recent al JPMorgan , Nvidia a solicitat creșterea producției la 160.000 de plăci pe lună , dar TSMC nu va depăși probabil 140.000 - 145.000 de plăci până la sfârșitul anului 2026.

Acest lucru înseamnă că deficitul de cipuri ar putea persista încă cel puțin doi ani . Cererea puternică legată de AI a împins fabricile TSMC la capacitate maximă, sporind marjele brute , care, potrivit estimărilor pieței, ar putea ajunge la 60-65% în prima jumătate a anului 2026 . Cei mai mari clienți ai TSMC au rezervat sloturi de producție cu mult timp în avans, ceea ce înseamnă că firmele mai mici — cum ar fi minerii de criptomonede — ar putea avea acces limitat la cipuri. În loc să construiască o nouă fabrică N3, TSMC modernizează facilitățile existente: Fab 18 din Tainan își va extinde producția cu 25.000 de plăci pe lună ,

Fab 20 (Hsinchu) și Fab 22 (Kaohsiung) sunt pregătite pentru tehnologiile N2 și A16 . Compania intenționează să utilizeze liniile mai vechi N6 și N7 , adăugând potențial 5.000 - 10.000 de plăci pe lună până la sfârșitul anului 2026. În SUA, Fab 21 din Arizona va intra în a doua fază la mijlocul anului 2026 , dar producția completă (10.000 de plăci/lună) este preconizată abia în 2027 — prea târziu pentru a atenua actuala penurie de aprovizionare. Potrivit surselor de pe piață, unii clienți plătesc până la dublul tarifului standard (așa-numitele prime hot-run) pentru a-și asigura accesul prioritar. Aproximativ 10% din producția totală funcționează acum în cadrul acestui sistem, sporind și mai mult profiturile TSMC. Analiștii estimează că creșterile de preț planificate de 6-10% în 2026 vor permite companiei să mențină marjele brute peste 60%, cu rezultate care probabil vor depăși așteptările pieței. Compania raportează veniturile lunar. Acțiunile TSMC (interval D1) Acțiunile au scăzut recent sub EMA pe 50 de zile, dar s-au recuperat rapid. Pentru investitorii optimisti, recâștigarea nivelului de 300 USD pe acțiune ar consolida perspectiva unei creșteri către niveluri record. Deși veniturile din octombrie au fost ușor sub tendința recentă de creștere, acest lucru a fost probabil determinat de factori sezonieri și excepționali, mai degrabă decât de slăbiciunea operațională. Fabricile companiei funcționează la capacitate maximă, iar semiconductorii cu marjă ridicată continuă să reprezinte o pondere din ce în ce mai mare din vânzările totale. Sursa: xStation 5

