TSMC raportează venituri cu mult peste estimările Wall Street 📈AI susține semiconductorii

Acțiunile Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC.US), cel mai mare producător de cipuri din lume, au înregistrat o ușoară scădere în premarket pe Wall Street, în ciuda faptului că firma a raportat rezultate financiare pentru al doilea trimestru care au depășit așteptările Wall Street. Surpriza pozitivă a fost determinată de cererea puternică de cipuri avansate, alimentată de creșterea infrastructurii AI, a aplicațiilor și a centrelor de date. Cu toate acestea, previziunile pentru al treilea trimestru al anului 2025 sunt puțin mai slabe decât se aștepta. Cu o zi înainte de publicarea rezultatelor financiare ale TSMC, un alt furnizor important din sectorul semiconductorilor – gigantul olandez ASML Holding (ASML.NL) – a stârnit îngrijorarea pieței prin revizuirea în jos a previziunilor de creștere pentru 2026. Rezultatele TSMC au contribuit la calmarea investitorilor, semnalând că giganții americani din domeniul tehnologiei precum Apple și Nvidia, continuă să plaseze comenzi substanțiale de cipuri la producătorul taiwanez. TSMC își menține poziția dominantă pe piață, producând aproximativ 90% din cele mai avansate cipuri din lume, inclusiv cele fabricate cu tehnologii de procesare de 5 nm, 3 nm și 2 nm. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Rezultatele TSMC pentru al doilea trimestru Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) a raportat o creștere a profitului net de 61% față de aceeași perioadă a anului trecut, totalizând 398,3 miliarde TWD. Această cifră a depășit semnificativ estimările LSEG, care prevăzuseră 377,9 miliarde TWD. Veniturile pentru al doilea trimestru s-au ridicat la 933 miliarde TWD, ușor peste consensul de 928 miliarde TWD și cu aproape 40% mai mult față de aceeași perioadă a anului trecut (conform raportului publicat săptămâna trecută). Marja brută : 58,6% față de 58,8% în primul trimestru și 57,9% estimat

Marja operațională : 49,6% față de 48,5% în primul trimestru și 47,8% estimat

Profit operațional : în creștere cu 62% față de aceeași perioadă a anului trecut, până la 463,42 miliarde TWD Pentru Q3 al anului 2025, compania estimează vânzări între 31,8 și 33 miliarde USD, față de estimările de 31,72 miliarde USD, marje ușor mai mici decât cele preconizate, între 55,5% și 57,5%, față de 57,2% estimat de Wall Street, cu o marjă operațională între 45,5% și 47,5%, față de 46,9% estimat de analiștii Bloomberg. Din 2021, TSMC a depășit în mod constant previziunile analiștilor. Performanța companiei reflectă cererea robustă continuă pentru cipuri AI avansate, în special din partea Nvidia și Advanced Micro Devices (AMD). TSMC a menționat că cererea depășește în prezent capacitatea sa de producție. Comenzile legate de AI rămân puternice, iar compania estimează că vânzările din 2025 vor crește cu aproximativ 20% în dolari americani. Veniturile au crescut cu aproximativ 40% în primul semestru al anului 2025, în ciuda dolarului taiwanez mai puternic, care a temperat creșterea în termeni nominali. Compania s-a angajat să investească 100 de miliarde de dolari suplimentari în extinderea capacității de producție din Arizona, alături de expansiunea continuă din Japonia, Germania și Taiwan. Cu toate acestea, TSMC a subliniat tensiunile geopolitice persistente și peisajul global fragil. Acțiuni TSMC.US, grafic D1 Sursa: xStation 5

