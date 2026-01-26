Un caz interesant al Nvidia în China. Paradoxul cipurilor din acest an?

Decizia lui Donald Trump de a permite exportul cipurilor Nvidia H200 către China, supuse unui tarif de 25%, a stârnit o reacție puternică de ambele părți ale Pacificului. Deși oficial reprezintă o deschidere parțială către cea mai mare piață de semiconductori din lume, autoritățile chineze au decis să rețină transporturile la graniță. Pentru piețele financiare, acesta este un semnal clar că rivalitatea tehnologică dintre SUA și China a intrat într-o fază de incertitudine sporită, în care deciziile administrative au un impact direct din ce în ce mai mare asupra lanțurilor de aprovizionare globale și asupra evaluărilor companiilor de tehnologie. Din perspectiva Nvidia, miza este reprezentată de contracte în valoare de zeci de miliarde de dolari. Firmele chineze de tehnologie, responsabile pentru aproximativ 30% din cererea globală de infrastructură AI, ar fi plasat comenzi care depășesc 2 milioane de cipuri H200, în timp ce oferta disponibilă a companiei este estimată în prezent la aproximativ 1 milion de unități. Acest lucru înseamnă că cererea declarată depășește semnificativ capacitatea actuală de producție. Noul cip H200 oferă o putere de calcul de până la șase ori mai mare decât H20, care a fost proiectat anterior ca o versiune conformă cu restricțiile de export. În ciuda acestui avantaj tehnologic, autoritățile vamale chineze au primit instrucțiuni să nu permită importul cipurilor. Din perspectiva pieței, disputa privind H200 evidențiază un paradox din ce în ce mai mare în evaluarea Nvidia. Compania beneficiază de o cerere globală fără precedent pentru puterea de calcul AI, însă o parte din ce în ce mai mare a poveștii sale depinde de decizii politice, mai degrabă decât de fundamentele pur operaționale. Orice semnal al unei potențiale relaxări sau înăspriri a restricțiilor asupra Chinei afectează imediat sentimentul față de acțiunile gigantului tehnologic și coșul mai larg de companii legate de AI. Ca urmare, prima de risc de reglementare crește, iar modelele tradiționale de evaluare trebuie să încorporeze din ce în ce mai mult scenarii geopolitice, nu doar traiectorii ale veniturilor și marjelor. Disputa s-a mutat rapid și în sfera politicii interne a SUA. În Congres se intensifică presiunea pentru a spori supravegherea exporturilor de tehnologii avansate de AI către China, fapt reflectat în lucrările în curs privind AI Overwatch Act. Susținătorii reglementării avertizează că vânzarea de cipuri din această clasă ar putea consolida capacitățile tehnologice ale Chinei în domenii strategice ale inteligenței artificiale. Oponenții avertizează însă că o intervenție legislativă excesivă ar putea slăbi competitivitatea producătorilor americani de semiconductori și le-ar putea limita flexibilitatea operațională la nivel global. Pentru piața tehnologică în ansamblu, conflictul H200 poate servi ca un alt semnal pentru a reduce în mod selectiv expunerea față de China și a transfera capitalul către jurisdicții considerate mai stabile din punct de vedere al reglementării. Investitorii instituționali iau în calcul de mai mulți ani riscul unei decuplări treptate în sectoarele semiconductorilor și infrastructurii AI, iar cazul Nvidia arată că chiar și soluțiile aparent de compromis, precum tarifele sau limitele de volum, pot duce în practică la situații în care produsul nu ajunge la clientul final din motive care nu au legătură cu cererea reală. În acest context, vizita din ianuarie a CEO-ului Nvidia, Jensen Huang, la Shanghai capătă o semnificație care depășește simbolismul comercial. Prezența liderului companiei, ale cărei produse reprezintă astăzi o parte substanțială din puterea de calcul globală utilizată în dezvoltarea IA, subliniază natura noii confruntări tehnologice. Esența acesteia nu mai ține doar de tarife și sancțiuni, ci de controlul asupra algoritmilor, accesul la date și direcția dezvoltării tehnologice, care determină din ce în ce mai mult echilibrul global al puterii.

