Un grup polonez preia pachetul majoritar dintr-o agenție de turism românească. Țara noastră devine miză de creștere

Piața nu așteaptă. ⚡Fii la curent cu cele mai noi știri și analize direct din aplicația XTB. Descarc-o acum și nu rata informațiile care contează! România devine una dintre mizele importante ale expansiunii pentru Rainbow Tours, grupul polonez care a preluat 70% din Paralela 45. Mișcarea vine într-un moment în care piața de turism din Polonia intră într-o etapă de maturizare, iar compania caută noi surse de creștere în Europa de Est. Pentru Rainbow, Paralela 45 oferă acces direct la una dintre cele mai mari piețe din regiune și la un public cu apetit pentru vacanțe externe, inclusiv destinații exotice și călătorii pe distanțe lungi, arată Radu Puiu, analist financiar XTB România. Sectorul turistic mondial trece acum printr-o perioadă de relaxare. O atenuare treptată a tensiunilor geopolitice, combinată cu stabilizarea prețurilor la combustibilul pentru aviație, a readus pe piețele de turism acea previzibilitate atât de necesară înaintea sezonului de vârf. Pentru operatorul de turism Rainbow Tours, cotat la Bursa de Valori din Varșovia, strategia de reziliență are în vedere expansiune regională agresivă, diversificarea piețelor țintă și un pariu pe creșterea nivelului de trai din Europa de Est. Spre deosebire de concurenți precum Itaka sau eSky, care au urmat strategii diferite de consolidare și digitalizare, Rainbow mizează foarte mult pe integrarea rețelei de agenții fizice, combinată cu modernizări digitale importante pe piețele emergente. „Perla coroanei” a acestei expansiuni? Chiar România. Piața turistică internă din Polonia, deși a fost întotdeauna robustă, intră acum într-o fază de maturitate. Potrivit Camerei de Turism din Polonia, epoca de aur a creșterii anuale de peste 20% s-a temperat și a ajuns la creșteri de o singură cifră. pentru că avea nevoie să-și diversifice prezența geografică, Rainbow Tours a făcut o mișcare de amploare prin achiziționarea unei participații majoritare de 70% într-una dintre companiile de turism de top din România, Paralela 45 Turism, arată analistul financiar XTB România. Achiziția integrală este planificată să se desfășoare în etape, Rainbow urmând să achiziționeze restul de 30% din acțiuni până în 2030. Deși Paralela 45 înregistrează în prezent pierderi, Rainbow consideră această mișcare drept un pariu pe termen lung. Pentru a alimenta această creștere agresivă, Rainbow își deschide porțile către segmente de clienți mai tineri, care apreciază aventura, flexibilitatea călătoriilor pe distanțe lungi și destinațiile exotice. Rainbow este deja liderul incontestabil al călătoriilor pe distanțe lungi pe piața poloneză, oferind vacanțe în peste 60 de destinații îndepărtate. Deși călătoriile exotice domină lunile de iarnă, acestea susțin compania și pe perioada verii, generând 30% din veniturile din extrasezon. Rainbow extinde acum acest catalog către călătorii români. Rainbow Tours, grupul polonez care controlează agenţia locală Paralela 45, are planuri de dezvoltare a relațiilor dintre piața românească și cea poloneză. Este o mișcare strategică inspirată având în vedere faptul că vorbim de cele mai mari piețe din Europa de Est din perspectiva populației. Dificultățile din acest an încă se resimt în performanța acțiunilor Rainbow, astfel, de la începutul anului, cotațiile încă înregistrează o scădere de 3,34%, subliniază Radu Puiu. Potrivit datelor publicate de Visual Capitalist, încasările generate de turiştii străini reprezintă doar 1,5% din PIB-ul României, ceea ce plasează ţara aproape de coada clasamentului european. Astfel, există mult spațiu de creștere având în vedere potențialul turistic al României, însă rămâne de văzut cum veniturile provenite din noile fluxuri de turiști vor fi reinvestite în infrastructura turistică.

Radu Puiu Research Analyst XTB România Absolvent al Facultății de Relații Economice Internaționale din cadrul Academiei de Studii Economice din București și al programului de Master Managementul Riscului Financiar Internațional (ASE), Radu activează de peste 8 ani în cadrul XTB România. De-a lungul timpului, și-a dezvoltat o pasiune autentică pentru piețele financiare, cu un interes deosebit pentru evoluția indicilor bursieri și a metalelor prețioase. În prezent, este una dintre vocile XTB în presă și la evenimentele dedicate industriei, unde contribuie prin analize, comentarii și perspective asupra tendințelor economice și financiare globale. Vezi specialistul

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