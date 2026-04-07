Un Paște nu foarte fericit în turism

Piața nu așteaptă. ⚡Fii la curent cu cele mai noi știri și analize direct din aplicația XTB. Descarc-o acum și nu rata informațiile care contează!

Anul a început, de la Venezuela la Orientul Mijlociu, cu vești care au avut un impact nu doar direct, dar, mai ales, în creștere asupra turismului la nivel global.

Liniile aeriene au stat în prima linie. Modul de funcționare al Emirates sau Qatar Airways presupunea legarea destinațiilor europene, africane și americane de cele asiatice prin intermediul aeroporturilor proprii din Dubai și Doha. Pe lângă anularea zborurilor, creșterea costurilor de combustibil și scăderea apetitului pentru călătorii internaționale, turismul având drept destinație Dubai sau călătoriile de afaceri în și dinspre Emirate a fost afectat, și volumul de activitate a frânat abrupt. Chiar dacă Emirates a reluat unele zboruri după restricțiile de la începutul lunii martie, unele rute rămân închise, numărul zborurilor este redus, și destinațiile operate sunt în prezent de 125, față de 140 în mod normal. Timpul de zbor a crescut cu până la 50 de minute, și chiar peste o oră în anumite rute, majorând și costul cu combustibilul. Qatar operează, de asemenea, pe rute restrânse, fiind forțată să anuleze sau să reducă frecvența unor zboruri. Cu toate acestea, Emirates plănuiește o revenire la normal relativ curând, iar Qatar Airways întrevede jumătatea lunii mai pentru restaurarea operațiunilor în mare parte din rețeaua sa.

Într-o economie conectată, efectele se transmit în lanț. Economiile din Orientul Mijlociu se află în fața unui an de contracție severă. La rândul lor, sectoare care exportau bunuri și servicii către regiune au de suferit. Cererea pentru haine și bijuterii, automobile și servicii de arhitectură, inginerie sau consultanță furnizate de Europa este afectată. Angajații acestor sectoare pot fi mai reticenți în a călători, la rândul lor.

Pentru călătorii redesenându-și planurile de vacanță se întrevăd două opțiuni: alte destinații, la un buget echivalent, sau mai puțin cash cheltuit - păstrarea unor rezerve în vremuri incerte. Alegerea va depinde de circumstanțe individuale, dar în mod agregat pare că perspectivele turismului sunt mai înnorate, pentru o vreme.

Acțiunile lanțului Hilton au un avans de 4,7% anul acesta, în revenire ușoară după un episod de scădere la începutul lui martie, în timp ce titlurile Marriott International sunt cu 7,9% mai sus după un parcurs similar în martie, unii investitori par a avea în vedere un scenariu optimist, al încetării relativ rapide a conflictului din Orientul Mijlociu. Pe de altă parte, Airbnb este cu 6,2% mai jos de la începutul războiului din Iran și pe minus 4,7% de la începutul anului. Compania care deține site-ul Booking.com a pierdut, însă 17,3% anul acesta. În cazul platformelor de rezervări, scăderile oglindesc nu doar perspectivele înrăutățite pentru turism, ci și mediul de reglementare mai restrictiv și preocupări referitoare la AI.

În România perspectivele economiei au fost în ajustare pronunțată în primele trei luni. Unele scenarii includ un risc în creștere de recesiune. Ascensiunea prețurilor, erodarea încrederii consumatorilor și înclinarea spre prudență au ramificații în zona de cheltuieli discreționare, timp liber, călătorii. Dacă sărbătorile petrecute în interiorul familiei sunt deseori nenegociabile, vacanța petrecută în destinații exotice este opțională. O resetare a planurilor poate fi un rezultat al evenimentelor recente. Beneficiarii ar putea fi destinații mai apropiate din Europa sau insule din zona coastei vestice a Africii, în condițiile în care Orientul Mijlociu este în plin conflict, iar rutele către Asia și cele spre Pacific sunt mai puțin accesibile ca preț și capacitate. Deși situația se poate schimba rapid, cu planuri de pace sau armistițiu discutate între SUA și Iran, o parte din efecte vor persista, în virtutea inerției de ordin logistic dar și psihologic, pentru consumatori. Opțiunile interne, în unele regiuni din România ar putea avea de asemenea de câștigat, însă aceasta ar însemna o schimbare a tendințelor recente în care străinii descoperă tot mai mult țara noastră, dar turiștii români se reorientează spre străinătate.

Potrivit INS, sosirile au coborât cu 3,7% în februarie față de anul trecut, trase în jos de scăderea cu 5,8% ale turiștilor români, în timp ce străinii au fost cu 7% mai mulți.

În viziunea booking, trendurile pentru călătorii sunt de căutare a unei experiențe proprii, individualizate, aproape de natură, uneori de nișă, și includ vacanțe pentru testarea compatibilității în cuplu sau funcționarea unui grup de prieteni. În creștere este segmentul orientat pe sănătate, sport și sărbătorirea unor reușite personale. În perspectiva AirDNA, care studiază datele Airbnb, în SUA cererea pentru găzduire va scădea anul acesta, cu excepția categoriilor munte/lacuri și zonelor suburbane ale marilor orașe. Datele sunt aliniate cu tendința de creștere a vacanțelor care aduc apropierea de natură. Destinațiile de munte, relaxare, în general mai puțin aglomerate sau mai apropiate de natură din diferite regiuni au șanse de a atrage un interes în creștere inclusiv în România. Delta, cu proximitatea conflictului, deși cu un potențial major pe termen lung, rămâne supusă unor limitări pentru moment. În ansamblu, însă, sărbătorile de Paște nu se anunță foarte fericite în turism anul acesta.