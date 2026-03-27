Unity crește cu 10% 🚨 O revoluție în cadrul companiei?

Unity, dezvoltator și distribuitor al unei game de instrumente utilizate în principal pentru producția de jocuri video, a surprins în mod pozitiv piața cu anunțurile sale. Rezultatele preliminare indică o creștere fenomenală a profitabilității companiei. Se preconizează că EBITDA ajustată a companiei va crește cu 58% față de aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la peste 130 de milioane de dolari. Acest lucru ar putea rezulta dintr-o îmbunătățire semnificativă a eficienței, având în vedere că se așteaptă ca veniturile să se situeze în jurul valorii de 505 milioane USD, reprezentând o creștere de 17%. Se preconizează că marja operațională va crește la 26% față de 22% cât se prognozase anterior. Trebuie menționat, totuși, că acestea sunt cifre preliminare, nu rezultate finale, iar aceste cifre se pot modifica. În același timp, compania a anunțat vânzarea diviziilor sale ironSource Ads Network și SuperSonic, care se ocupă de publicitate și, respectiv, de publicarea de jocuri. Acest lucru nu înseamnă, însă, că această companie se retrage din industria publicitară; „Vector AI” este unul dintre principalii factori care contribuie la creșterea veniturilor în segmentul pe care compania îl consideră „strategic”. Consiliul de administrație afirmă că vânzarea afacerilor mai puțin promițătoare va permite companiei să se concentreze pe operațiunile sale principale, care înregistrează performanțe semnificativ mai bune. Investitorii împărtășesc entuziasmul CEO-ului cu privire la aceste schimbări, iar acțiunile înregistrează una dintre cele mai puternice creșteri în cadrul unei sesiuni pesimiste de vineri. U.US (interval zilnic) Cu toate acestea, merită reținut faptul că societatea a traversat o perioadă extrem de dificilă din punct de vedere al evaluării. Îngrijorările legate de concurență, generate de alternativele bazate pe inteligența artificială la instrumentele pentru dezvoltatori, au fost accentuate de previziunile inițiale pentru primul trimestru al anului 2026, care s-au situat sub așteptările pieței. Acțiunile au înregistrat o scădere de peste 60% de la începutul anului și de peste 90% față de maximul atins în 2021. Sursă: xStation5.

