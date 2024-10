Unity Software câștigă peste 11% după anularea Runtime Fee📈

Unity Software (U.S.A.) a anunțat modificări ale planurilor sale de abonament. Cea mai importantă schimbare pare să fie abandonarea Runtime Fee, criticată pe scară largă, a cărei introducere anul trecut s-a întors împotriva comunității dezvoltatorilor de jocuri. Compania a anunțat astăzi că, după o analiză atentă și consultări, a decis să elimine complet taxa de funcționare pentru clienții care dezvoltă jocuri video. Introdus în septembrie anul trecut, planul inițial prevedea ca societatea să perceapă 20 de cenți pentru fiecare instalare a unui joc care utilizează motorul societății, odată ce vânzările jocului depășeau 200 000 de dolari. Planul aborda, de asemenea, situația în care un joc ar fi instalat de mai multe ori de același utilizator. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Acest plan a fost primit atât de negativ de către comunitatea gamdev, încât Unity a trebuit să modifice regulile de percepere a taxei la doar câteva zile după prezentarea sa. Rezultatul final a fost o taxă bazată pe 2,5% din venituri dacă se atinge un anumit plafon, sau percepută în funcție de creșterea numărului de jucători, iar decizia a fost lăsată la latitudinea dezvoltatorilor. Cu toate acestea, confuzia cu privire la noua taxă a dus la o scădere de aproape 20% a prețului acțiunilor companiei în doar două săptămâni. Astăzi, producătorul de motoare de jocuri a anunțat o retragere completă a acestei taxe pentru dezvoltatorii de jocuri, cu efect imediat. În schimb, compania a decis să introducă creșteri tradiționale în planurile de abonament, care se vor aplica clienților mai mari. Unity Personal, cel mai mic pachet disponibil dezvoltatorilor ale căror venituri generate sunt mai mici de 200.000 de dolari, va rămâne gratuit. Unity Pro, destinat dezvoltatorilor ale căror venituri anuale depășesc acest nivel, va costa 2.200 de dolari/an (o creștere de 8%), iar Unity Enterprise, la care dezvoltatorii cu venituri anuale de peste 25 de milioane de dolari sunt obligați să se aboneze, va crește cu 25%. Schimbările propuse de companie au fost primite pozitiv de piață, iar prețul acțiunilor Unity a crescut cu peste 11%, atingând cele mai ridicate niveluri din luna mai a acestui an. Sursă: xStation 5

