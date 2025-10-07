⏬US100 -0,5% în urma știrilor despre Oracle

cu privire la profitabilitatea AI.

Aspecte esențiale Impactul marjei AI asupra Oracle: O marjă raportată de 14% pentru închirierea serverelor Nvidia stârnește îndoieli majore cu privire la profitabilitatea AI.

Nasdaq se vinde: Raportul slab a declanșat imediat o scădere a US100 și a ridicat „semnale de alarmă” cu privire la finanțare.

Provocarea profitabilității: Costurile ridicate și prețurile agresive subminează profitabilitatea AI , contrar hype-ului.

Indicele US100 a scăzut cu 0,5% astăzi, deși scăderile au atins pentru scurt timp 0,8%, iar măsurat de la maximul istoric atins chiar înainte de începerea sesiunii de pe Wall Street, indicele a scăzut cu până la 1%. Pierderile sunt determinate în principal de scepticismul crescând în jurul sectorului inteligenței artificiale (AI), cu accent special pe Oracle Corp. Acțiunile Oracle au scăzut cu până la 5% la deschidere, după ce The Information a dezvăluit detalii îngrijorătoare despre marjele companiei în domeniul AI. Acesta ar putea fi primul semnal de avertizare al unei potențiale supraevaluări a întregului sector. The Information a citat date care arată o marjă brută modestă de 14% din veniturile de 900 de milioane de dolari ale Oracle din închirierea serverelor Nvidia în perioada de trei luni care s-a încheiat în august. Este important de menționat că acest procent este semnificativ mai mic decât marja obișnuită. Raportul sugerează că Oracle ar fi putut înregistra pierderi de până la 100 de milioane de dolari din anumite contracte de închiriere a cipurilor Blackwell ale Nvidia. Profitabilitatea slabă se datorează, potrivit rapoartelor, costurilor ridicate asociate cipurilor scumpe ale Nvidia, combinate cu concurența intensă în domeniul închirierilor și al serviciilor cloud, care determină „prețuri de dumping” pentru serviciile de AI. Problema este agravată de creșterea costurilor consumului de energie, construirea de infrastructură suplimentară și creșterea cheltuielilor cu personalul. În timp ce Oracle a înregistrat o creștere masivă a prețurilor în urma rezultatelor din trimestrul anterior, determinată de o creștere a volumului de comenzi restante, un număr din ce în ce mai mare de analiști pun acum la îndoială profitabilitatea viitoare a companiei. Compania a dezvăluit un portofoliu de comenzi în valoare de 455 miliarde de dolari, inclusiv un acord recent cu OpenAI, evaluat la 300 miliarde de dolari în următorii cinci ani. Compania raportează un flux de numerar negativ din cauza investițiilor imense în noi centre de date, ceea ce duce la o creștere a datoriei sale mai rapidă decât cea a concurenților săi. Recent, au apărut și îngrijorări cu privire la așa-numita „finanțare circulară”. Deși încă departe de schemele observate în timpul bulei dot-com, aceste modele încep să ridice „semnale de alarmă” în rândul analiștilor. Schema Oracle-OpenAI-Nvidia Nvidia investește în OpenAI (până la 100 de miliarde de dolari).

OpenAI achiziționează servicii Oracle (angajament de 300 de miliarde de dolari).

Oracle închiriază cipuri de la Nvidia.

Profiturile revin la Nvidia prin achiziționarea de cipuri. Semnalele de alarmă ale analiștilor de pe Wall Street Venitul anual al OpenAI este de cinci ori mai mic decât obligația sa anuală față de Oracle.

AMD oferă OpenAI o participație de 10% în schimbul unui angajament de cumpărare.

Jim Chanos, renumitul vânzător în lipsă de pe Wall Street, avertizează: „De ce vânzătorii subvenționează cumpărătorii dacă cererea este infinită?” Reacția pieței și perspectivele tehnice US100 a testat astăzi nivelul de 25.000 de puncte, ceea ce oferă un sprijin suplimentar legat de maximele locale din 22-23 septembrie. Oracle reduce în prezent pierderile, deși prețul a depășit anterior minimele locale din 1 octombrie, inversând efectiv aproximativ jumătate din creșterea prețului din 10 septembrie. O depășire definitivă a nivelului de 25.000 de puncte de către US100, combinată cu încălcarea retragerii Fibonacci de 38,2% al ultimului val ascendent, ar putea declanșa o corecție mai amplă. Ultima corecție din septembrie sugerează că suportul se situează în jurul nivelului de 24.600 de puncte.

