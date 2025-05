US100 +1,6% după acordul UK-SUA

Trump a spus: Ar fi bine să ieșiți și să cumpărați acțiuni acum Președintele Trump a prezentat joi un cadru comercial inovator cu Marea Britanie, stimulând sentimentul investitorilor și determinând creșterea S&P 500 cu aproximativ 1,5%. Acordul reduce barierele pentru exporturile americane, menținând în același timp un tarif de bază de 10%. Elementele-cheie includ: Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil trecerea rapidă a mărfurilor americane prin vama britanică

acces sporit pe piață pentru exporturile agricole americane, inclusiv carnea de vită și etanolul

100.000 de vehicule fabricate în Marea Britanie pot intra în SUA cu un tarif de 10% (în scădere de la 27,5%)

intrare fără taxe vamale pentru motoarele și piesele de avion Rolls-Royce

o companie aeriană britanică care se angajează să cumpere avioane Boeing în valoare de 10 miliarde de dolari „Acest lucru va stimula comerțul între și prin țările noastre, nu numai că va proteja locurile de muncă, dar va crea locuri de muncă, deschizând accesul pe piață”, a declarat prim-ministrul britanic Keir Starmer, care a participat la anunț prin telefon. Secretarul pentru comerț Howard Lutnick a indicat că acest acord va proteja „zeci de mii de locuri de muncă” pentru producătorii auto din Marea Britanie. Mărcile de lux precum Jaguar Land Rover, McLaren și Aston Martin vor beneficia în mod semnificativ. Președintele Trump a subliniat că acest acord nu va servi drept model pentru alte națiuni: "Acesta este un nivel redus, au făcut o afacere bună. Multe, unele, vor fi mult mai mari”. Între timp, discuțiile cu China continuă, în timp ce secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, și USTR, Jamieson Greer, încep negocierile oficiale în această săptămână. Tarifele de 145% asupra bunurilor chinezești rămân în vigoare în timpul acestor discuții. Președintele a încurajat, de asemenea, investitorii, sugerând: „Dacă Congresul adoptă o lege care prelungește reducerile de impozite, pe lângă toate aceste acorduri comerciale pe care le încheiem, această țară va atinge un punct - ar fi bine să ieșiți și să cumpărați acțiuni acum”. US100 (interval zilnic) Indicele Nasdaq 100, reprezentat de contractul US100, se tranzacționează peste nivelul de 20.000, care se aliniază cu retragerea Fibonacci de 38,2%. Cumpărătorii vor încerca să retesteze mediile mobile de 200 și 100 de zile, în timp ce vânzătorii vor încerca să împingă indicele sub pragul de 19.195 - un nivel cheie care a declanșat anterior un trend ascendent - cu o țintă în apropierea retragerii Fibonacci de 61,8%. RSI rămâne peste pragul de 48,5, un nivel care a semnalat istoric o revenire la impulsul crescător atunci când a fost depășit. Între timp, MACD începe să se extindă, ceea ce poate confirma o mișcare ascendentă. Sursa: xStation5

