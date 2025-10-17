US100 încearcă să se redreseze🗽Vânzările masive afectează acțiunile din sectorul uraniului

Acțiunile din sectorul uraniului sub presiune după convorbirea dintre Trump și Putin

Aspecte esențiale US100 crește ușor după deschiderea pieței americane

Acțiunile Progyny scad cu peste 10%

Niles Investment Management nu prevede repetarea scenariului din 2008

Moody's afirmă că nu există semne de contagiune sistemică a creditelor în SUA

Indicii americani înregistrează ușoare creșteri vineri, băncile regionale revenindu-și încet după pierderile recente. Indicele US100 a crescut cu 0,1%, menținându-se peste media mobilă exponențială de 50 de zile (EMA50 - linia portocalie). Sursa: xStation5 Inițiativa lui Trump privind fertilizarea in vitro ar putea avea un impact „nuanțat” asupra acțiunilor Progyny, care au scăzut cu 13%. Joi, administrația Trump a anunțat o inițiativă menită să extindă accesul la procedurile de fertilizare in vitro (FIV). Până în prezent, utilizarea acestora a fost limitată de costurile ridicate și de faptul că nu sunt întotdeauna acoperite de asigurarea de sănătate. Ca răspuns la această știre, Progyny — o companie specializată în servicii medicale legate de fertilitate — a înregistrat o scădere de 13% a acțiunilor sale vineri dimineață, pe măsură ce investitorii au evaluat consecințele potențiale ale anunțului.

Potrivit Bank of America, acțiunile președintelui sunt potențial pozitive pentru Progyny, dar „impactul real ar putea fi mai nuanțat”. Lutz a subliniat că propunerea guvernului încă nu conține detalii și rămâne neclar dacă potențialele reduceri de costuri s-ar traduce într-un volum mai mare de proceduri și o cerere mai mare de acoperire de asigurare. În calitate de lider de piață cu o acoperire geografică extinsă, Progyny pare să fie bine poziționată pentru a beneficia de orice creștere a accesibilității și a cererii de proceduri FIV, a adăugat Lutz, menținând o recomandare de cumpărare pentru acțiuni. Sursa: xStation5 Uranium Energy Corp. (UEC.US) a înregistrat o scădere de peste 10%, iar sectorul uraniului în ansamblu se află, de asemenea, sub presiune — de la compania minieră kazahă Kazatomprom (KAP.UK) până la Cameco din Canada (CCJ.US) — ceea ce sugerează că factorul care determină scăderea se extinde dincolo de piața americană. Pe lângă marcarea de profituri în urma creșterilor record ale prețurilor, vânzarea masivă ar putea fi legată și de reînnoirea contactelor dintre Trump și Putin, ceea ce ar putea implica absența unor sancțiuni stricte asupra uraniului și prelucrării acestuia din Rusia. La rândul său, acest lucru ar putea duce la o scădere a prețurilor spot. Sursa: xStation5

