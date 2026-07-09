US100 înregistrează o creștere de 1% 🔼 SK hynix atrage o cerere record înainte de debutul pe Nasdaq.

În ciuda recentei corecții înregistrate de acțiunile din sectorul semiconductorilor, investitorii globali nu și-au pierdut interesul pentru inteligența artificială. Contractele futures pe Nasdaq 100 au crescut cu aproape 1%, în timp ce scăderea prețurilor petrolului Brent de la aproximativ 81 USD la sub 78 USD pe baril a adus o oarecare ușurare investitorilor, în ciuda incertitudinii persistente din Orientul Mijlociu. Potrivit Bloomberg, cererea pentru oferta de certificate de depozit americane (ADR) ale SK hynix a depășit de peste șapte ori numărul de acțiuni disponibile. Dacă prețul final va fi stabilit la un nivel apropiat de prețul actual al acțiunilor, tranzacția va deveni a doua cea mai mare listare din istoria SUA realizată vreodată de o companie străină.

Concluzii

Cererea pentru ADR-urile SK hynix a depășit oferta de peste șapte ori, valoarea totală a comenzilor ajungând la aproximativ 171,5 miliarde USD.

Compania ar putea strânge aproximativ 24,5 miliarde USD, ceea ce ar face din aceasta a doua cea mai mare listare străină din istoria SUA, după Alibaba.

În ciuda unei corecții de peste 30% față de maximele istorice, investitorii instituționali continuă să-și mărească agresiv expunerea pe piața memoriilor pentru AI.

Cerere masivă în ciuda unei corecții bruște a prețului acțiunilor

SK hynix lansează oferta de ADR-uri într-un moment în care sentimentul față de acțiunile din sectorul semiconductorilor s-a deteriorat semnificativ. Acțiunile companiei au scăzut cu aproximativ 30,5% față de maximul istoric atins la sfârșitul lunii iunie, în timp ce rivalul american Micron Technology a înregistrat o corecție similară. Ca urmare, unii investitori au început să se întrebe dacă raliul determinat de AI nu a devenit supraîncălzit.

Datele Bloomberg prezintă o imagine cu totul diferită. Oferta de 177,9 milioane de ADR-uri a atras comenzi în valoare de aproximativ 171,5 miliarde USD, ceea ce reprezintă o cerere de peste șapte ori mai mare decât numărul de titluri oferite.

Acest lucru sugerează că cele mai mari fonduri de investiții din lume au privit recenta corecție nu ca pe sfârșitul ciclului AI, ci mai degrabă ca pe o oportunitate de a-și spori expunerea față de unul dintre cei mai importanți furnizori mondiali de memorie pentru AI.

A doua cea mai mare listare străină din istoria Wall Street

Oferta de ADR-uri reprezintă 17,79 milioane de acțiuni ordinare ale SK hynix. Dacă prețul ADR-urilor va fi stabilit în conformitate cu prețul de închidere de miercuri, de aproximativ 2,08 milioane de woni coreeni pe acțiune, compania va strânge aproximativ 24,5 miliarde de dolari.

Aceasta ar face ca aceasta să fie a doua cea mai mare listare din SUA realizată vreodată de o companie străină, depășită doar de oferta record a Alibaba, în valoare de 25 de miliarde de dolari.

Deși analiștii se așteptau ca tranzacția să strângă aproape 29 de miliarde de dolari cu doar câteva săptămâni în urmă, scăderea recentă a prețului acțiunilor SK hynix a redus veniturile preconizate. Cu toate acestea, cererea investitorilor a rămas excepțional de puternică.

Un alt indiciu că SK hynix consideră listarea sa la bursă din SUA drept o etapă strategică importantă este implicarea personală a președintelui Grupului SK, Chey Tae-won. Potrivit unor surse din industrie, acesta va participa vineri la ceremonia de listare a ADR-urilor la Nasdaq, alături de directorul general al SK hynix, Kwak Noh-jung, și de alți directori de rang înalt.

În cadrul evenimentului, conducerea companiei este așteptată să prezinte investitorilor globali avantajele tehnologice ale SK hynix și strategia de creștere pe termen lung în domeniul AI.

Fondurile obținute din ofertă vor finanța în principal extinderea capacității de producție. SK hynix intenționează să construiască o nouă fabrică de semiconductori și o unitate avansată de asamblare a cipurilor în Coreea de Sud, pentru a răspunde cererii în creștere rapidă de produse de memorie pentru AI.

De asemenea, se așteaptă ca Chey Tae-won să se întâlnească cu directori ai marilor companii tehnologice americane, printre care Nvidia și Tesla, subliniind importanța strategică a parteneriatelor cu cei mai mari clienți din lume în domeniul infrastructurii AI.

Marile instituții de investiții rămân optimiste în privința AI

Potrivit Bloomberg, oferta a stârnit interesul fondurilor globale de tip „long-only”, al firmelor de investiții axate pe tehnologie, al fondurilor suverane și al investitorilor instituționali orientați către Asia.

Baillie Gifford, Coatue Management și Situational Awareness și-au exprimat, potrivit unor surse, interesul de a achiziționa ADR-uri în valoare de până la 7 miliarde de dolari. Astfel de angajamente semnificative indică faptul că cei mai mari investitori din lume continuă să considere producătorii de memorie drept unii dintre cei mai mari beneficiari pe termen lung ai revoluției AI.

Tranzacția este condusă de unele dintre cele mai mari bănci de investiții de pe Wall Street, printre care Bank of America, Goldman Sachs, JPMorgan Chase și Citi, ceea ce subliniază și mai mult amploarea și importanța acestei tranzacții.

De ce este SK hynix atât de importantă pentru industria AI?

SK hynix este în prezent unul dintre principalii producători mondiali de memorie cu lățime de bandă mare (HBM), una dintre cele mai critice componente utilizate în acceleratoarele de AI dezvoltate de companii precum Nvidia și AMD. Fără memoria de nouă generație, chiar și cele mai puternice GPU-uri nu ar putea oferi performanțele actuale de antrenare și inferență ale AI.

Acest lucru face din SK hynix unul dintre cei mai direcți beneficiari ai cheltuielilor globale pentru infrastructura de AI. Fiecare creștere a livrărilor de GPU-uri este însoțită de o cerere tot mai mare de memorie HBM avansată.

Din perspectiva investitorilor, SK hynix a devenit una dintre cele mai importante companii din întregul lanț valoric al inteligenței artificiale.

Este acesta un alt semnal optimist pentru sectorul semiconductorilor?

În opinia mea, da. Dacă investitorii ar fi crezut cu adevărat că boom-ul AI se apropie de sfârșit, ar fi dificil de explicat de ce una dintre cele mai mari oferte publice din ultimii ani a atras o cerere de peste șapte ori mai mare decât oferta.

Mai important, această cerere copleșitoare a apărut după ce SK hynix scăzuse deja cu peste 30% față de maximele istorice și după ce Micron a înregistrat o corecție similară. Acest lucru sugerează că investitorii instituționali continuă să trateze slăbiciunea recentă ca pe o corecție normală în cadrul unui trend de creștere pe termen lung mult mai amplu.

Deși volatilitatea acțiunilor din sectorul semiconductorilor va rămâne probabil ridicată pe termen scurt, cererea extraordinară pentru oferta de ADR-uri a SK hynix demonstrează că capitalul instituțional continuă să-și consolideze expunerea pe termen lung la inteligența artificială. Acest lucru ar trebui privit ca un semnal pozitiv nu doar pentru producătorii de memorie, ci și pentru ecosistemul mai larg al AI.

US100 și ADR-urile SK hynix (Interval D1)

US100 și-a oprit scăderea în apropierea EMA50 (linia portocalie), iar o creștere peste 30.000 de puncte ar putea duce la un optimism reînnoit pe Wall Street.

Sursă: xStation 5

ADR-urile SK hynix cotate pe piețele europene au înregistrat deja o revenire de peste 15% față de minimul recent, în timp ce acțiunile rămân cu aproximativ 15% sub maximele istorice. Încă o dată, media mobilă exponențială pe 50 de zile (EMA50) a acționat ca un important nivel de suport tehnic.

Sursă: xStation 5