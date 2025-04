US100 limitează pierderile inițiale📈

🚨Sentimentul de pe Wall Street se îmbunătățește înainte de discursul lui Președintelui Trump de la 22:00 ora României Investitorii revin la acțiunile americane și inversează o vânzare inițială în așteptarea „Zilei Eliberării”, în timpul căreia președintele american Donald Trump va dezvălui o politică tarifară americană complet nouă, anunțând tarife pentru un număr nespecificat de țări și bunuri. Trump a spus că va fi „foarte amabil” cu alte țări. Ieri, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Leavitt, a indicat că Trump ia „serios” în considerare ceea ce se întâmplă pe piețe.

Potrivit unor surse anonime familiarizate cu planurile administrației americane, Biroul Reprezentantului SUA pentru Comerț pregătește o a treia opțiune: un tarif general pentru un grup selectat de țări, care ar fi probabil mai mic decât opțiunea anterioară a tarifelor universale de 20%.

Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a avertizat că modificările tarifare vor fi supuse negocierii, reducând astfel riscul unor schimbări extreme.

Schimbarea ocupării forței de muncă pe piața forței de muncă din SUA în martie, conform ADP, a fost cu mult peste previziuni, sugerând că temerile privind o recesiune în SUA ar putea fi premature. Variația a fost de 155.000 de locuri de muncă față de previziunile de 120.000. De asemenea, producția industrială a crescut peste așteptări, cu 0,6% MoM față de 0,5% MoM așteptări. Toate aceste elemente oferă piețelor motive să creadă că „războiul tarifelor” și „Ziua Eliberării” sunt instrumentele de negociere ale lui Trump, nu o nouă metodă de modelare a condițiilor economice din Statele Unite. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil US100 (interval H1) US100 recuperează pierderile după deschiderea sesiunii din SUA și pierde în prezent mai puțin de 0,3% față de o scădere de aproape 1,3% după raportul ADP. Privind la reacțiile anterioare ale prețurilor, vedem că zona din jurul valorii de 19.300 de puncte s-ar putea dovedi a fi un suport semnificativ pentru cumpărători. Pe graficul M30, avem în prezent o retestare a EMA de 200 de perioade (curba aurie). Această zonă ar putea fi un punct cheie de rezistență pe termen scurt. Sursa: xStation 5

