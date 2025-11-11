US100 pierde 0,5%🚩

Contractele futures pe indicele Nasdaq 100 (US100) au scăzut cu aproximativ 0,5%, cu aproximativ 30 de minute înainte de începerea sesiunii de tranzacționare din SUA. Încrederea investitorilor s-a diminuat ușor, în ciuda progreselor înregistrate în ceea ce privește redeschiderea guvernului SUA. Principalul factor care stă la baza scăderii pare să fie reacția negativă a pieței la raportul privind veniturile CoreWeave (CRWV.US) — compania este unul dintre principalii furnizori de infrastructură GPU pentru centrele de date utilizate de marii giganți tehnologici, inclusiv Nvidia. CoreWeave , odată un important miner Ethereum, și-a transformat complet modelul de afaceri pentru a profita de boom-ul inteligenței artificiale. Compania închiriază acum procesoare grafice și cooperează cu jucători importanți, precum Meta Platforms și OpenAI .

Cea mai recentă publicație a indicelui NFIB din SUA a fost ușor sub așteptări. Sentimentul în rândul micilor întreprinderi americane — care reprezintă aproape jumătate din forța de muncă a SUA — s-a deteriorat în octombrie . Indicele NFIB de optimism al întreprinderilor din SUA s-a situat la 98,20 puncte , comparativ cu prognoza de 98,3 și valoarea anterioară de 98,80 . Cu toate acestea, amploarea surprizei negative rămâne relativ minoră. În următoarele săptămâni, datele macroeconomice întârziate din SUA vor fi urmărite cu atenție. Dacă datele publicate se vor dovedi a fi deosebit de slabe, investitorii ar putea reacționa exagerat la temerile legate de recesiune. Pe de altă parte, imaginea de ansamblu a sezonului de raportare a rezultatelor financiare din SUA rămâne solidă, iar Rezerva Federală ar putea încă opta pentru o reducere a ratei dobânzii în decembrie. Dacă procesul de redeschidere a guvernului SUA va fi finalizat în zilele următoare, o nouă creștere pe Wall Street rămâne posibilă. CoreWeave sub presiune – acțiunile în scădere cu 8% Acțiunile CoreWeave (CRWV.US) au scăzut în premarket, după ce compania și-a redus previziunile privind veniturile anuale din cauza întârzierilor în lansarea unui centru de date cheie, în ciuda cererii puternice pentru serviciile sale de inteligență artificială. Compania se confruntă cu creșterea costurilor de infrastructură , prețuri mai mari pentru GPU și concurență tot mai mare pentru puterea de calcul , toate acestea afectând profitabilitatea. Potrivit companiei, problemele au apărut din cauza cooperării cu unul dintre principalii săi parteneri de centre de date; cu toate acestea, clientul a acceptat să prelungească contractul , menținând valoarea totală a acestuia neschimbată.

Analiștii Barclays au remarcat că rezultatele au relevat riscuri operaționale în sectorul infrastructurii de AI, reamintind investitorilor că construirea de centre de date la scară largă reprezintă o provocare inginerească extrem de complexă.

De la oferta publică inițială din martie 2025 , acțiunile CoreWeave au crescut cu peste 150% , dar în al treilea trimestru, marja operațională a scăzut de la 21% la 16% . Veniturile au atins 1,36 miliarde de dolari , depășind așteptările analiștilor de 1,29 miliarde de dolari , deși profitabilitatea mai slabă ar putea deveni o problemă odată ce cererea de AI va începe să scadă. Alți factori de risc includ ciclul de viață scurt al cipurilor GPU, ciclicitatea industriei și potențialul de depreciere a activelor GPU. În ciuda faptului că acțiunile se tranzacționează cu aproximativ 30% sub maxime, capitalizarea de piață a CoreWeave se menține în continuare la aproximativ 52 de miliarde de dolari. Raportul dezamăgitor a diminuat încrederea în sectorul mai larg al infrastructurii AI, investitorii arătând mai puțină convingere în sustenabilitatea creșterii sale rapide. Sursa: xStation 5 Analiză tehnică US100 Interval de timp H1: Indicele a înregistrat o retragere după ce a atins zona de 25.700 de puncte. Contractul se situează acum în jurul EMA50, care servește ca nivel cheie de suport intraday. Zona de 25.700 de puncte rămâne un nivel puternic de rezistență din perspectiva evoluției prețurilor. Intervalul de timp D1: Indicele a apărat suportul pe termen scurt în apropierea nivelului de 25.200 de puncte (EMA50, linia portocalie). Indicatorul RSI rămâne neutru, în jurul valorii de 53 de puncte. Sursa: xStation 5

