📉 US100 pierde 1,5%

Indicii americani au intrat în a doua jumătate a lunii iulie pe o poziție mai slabă. Schimbarea a fost vizibilă în special pe Nasdaq, unde companiile tehnologice cu cea mai mare pondere se numără, de asemenea, printre cele cu cele mai mari scăderi. În ultimele săptămâni, sentimentul investitorilor s-a îndepărtat treptat de companiile care beneficiază direct de cheltuielile pentru infrastructura de AI, în special de furnizorii de hardware, cum ar fi producătorii de semiconductori și de memorie, printre care Micron, SanDisk, Samsung și SK Hynix. Piețele se întreabă din ce în ce mai mult dacă giganții tehnologici au construit o infrastructură de AI excesivă, ceea ce a declanșat o scădere bruscă în segmentul cel mai speculativ al tranzacțiilor cu AI.

Acțiunile giganților tehnologici au rezistat mai bine decât cele ale producătorilor de hardware, dar rotația sectorială în curs nu a fost suficient de puternică pentru a compensa valul de vânzări din sectorul semiconductorilor. Ca urmare, riscul de concentrare începe să se materializeze, în timp ce creșterile reînnoite ale prețurilor petrolului și escaladarea conflictului dintre SUA și Iran adaugă o dimensiune macroeconomică mai amplă slăbiciunii pieței.

Ieri, Statele Unite au reiterat că blocada Strâmtorii Ormuz este din nou în vigoare pe deplin, în timp ce schimburile militare dintre Teheran și Washington continuă. Prețurile petrolului au înregistrat o revenire de aproximativ 20% față de minimele recente și, deși datele privind IPC și IPP din SUA pentru luna iunie s-au dovedit mai favorabile decât se aștepta Wall Street, acestea nu atenuează prea mult îngrijorările că presiunile inflaționiste ar putea reapărea în lunile următoare.

Sezonul raportărilor financiare din SUA continuă să pară solid în ansamblu, în ciuda unor dezamăgiri izolate, precum ultimul raport al Netflix. În același timp, cresc îngrijorările că producătorii de semiconductori ar putea intra într-o nouă recesiune ciclică. Cu cât investitorii încep să ia în calcul mai mult această posibilitate, cu atât ar putea deveni mai agresivă rotația capitalului departe de acțiunile legate de AI.

Meta Platforms a anunțat recent că intenționează să lanseze o nouă afacere axată pe vânzarea capacității de calcul AI excedentare. În urma anunțului, investitorii au început să reevalueze dacă giganții tehnologici precum Amazon, Meta, Microsoft, Alphabet și Oracle ar fi investit excesiv în infrastructura de AI și dacă acest lucru ar putea duce, în cele din urmă, la reducerea planurilor de cheltuieli de capital în trimestrele viitoare. Coșul „High Beta Momentum” al Goldman Sachs este în prezent pe cale să înregistreze o scădere de aproximativ 23% în această lună, ceea ce ar marca cea mai slabă performanță lunară din ultimii 17 ani. Coșul include acțiuni precum Nvidia, Super Micro Computer, Palantir, D-Wave Quantum și Navitas Semiconductor, multe dintre acestea fiind, de asemenea, printre titlurile preferate ale investitorilor de retail din domeniul AI. Merită subliniat, totuși, că scăderea actuală s-ar putea dovedi a fi o corecție temporară în cadrul unei piețe bull pe termen lung, întrucât fundamentele companiilor tehnologice de top rămân solide.

US100 (Interval D1)

Graficul zilnic arată că intervalul de 28.200-30.700 de puncte s-a transformat într-o zonă puternică de distribuție, împiedicând efectiv indicele să atingă noi maxime istorice. De atunci, US100 a scăzut decisiv sub media mobilă exponențială (EMA) pe 50 de zile (linia portocalie), sugerând că tendința pe termen scurt s-a orientat în jos.