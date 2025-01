📉US100 pierde 2,5%

­čÜę Debutul DeepSeek AI din China preseaz─â sectorul tehnologic american. Wall Street ├«n pericolÔŁô Noua s─âpt─âm├ón─â pe pie╚Ťele financiare ├«ncepe cu sc─âderi puternice ale indicilor, pe fondul unor poten╚Ťiale schimb─âri ale raportului de for╚Ťe ├«n cadrul sectorului inteligen╚Ťei artificiale (AI), care se dezvolt─â rapid. V├ónzarea de ast─âzi de pe Wall Street poate fi atribuit─â debutului modelului AI DeepSeek V3 . Modelul chinezesc a ÔÇ×zguduitÔÇŁ indicele Nasdaq 100, determin├ónd sc─âderea contractelor futures cu peste 2,5% la ├«nceputul s─âpt─âm├ónii.

Sc─âderile de ast─âzi sunt semnificative. Ac╚Ťiunile Nvidia au sc─âzut cu 6,5% ├«n presesiune, Microsoft pierde 3,3% , Bitcoin a sc─âzut cu 5,4% , iar indicele ÔÇťfriciiÔÇŁ VIX a crescut cu 9% ├«n aceea╚Öi perioad─â. Compania DeepSeek sus╚Ťine c─â a cheltuit aproximativ 6 milioane de dolari ╚Öi doar c├óteva luni pentru a antrena noul model AI. Aceasta reprezint─â doar o frac╚Ťiune din banii ╚Öi timpul pe care concuren╚Ťii americani au trebuit s─â le investeasc─â pentru a antrena modelele de inteligen╚Ť─â artificial─â dezvoltate de principalele conglomerate tehnologice. Acest lucru i-a determinat pe unii investitori s─â pun─â la ├«ndoial─â justificarea investi╚Ťiilor enorme ├«n dezvoltarea inteligen╚Ťei artificiale de c─âtre firmele americane. ├Än ciuda convingerilor anterioare conform c─ârora China ar fi r─âmas ├«n urm─â ├«n acest domeniu, concuren╚Ťa pare s─â ├«╚Öi fi dezvoltat tehnologia ├«ntr-un mod mult mai rentabil ╚Öi aparent la fel de eficient. ├Äncepe s─â investe╚Öti acum sau testeaz─â un cont demo f─âr─â riscuri Deschide Cont Real TESTEAZ─é DEMO Descarc─â aplica╚Ťia pentru mobil Descarc─â aplica╚Ťia pentru mobil Rapoartele sugereaz─â c─â societatea a utilizat cipuri Nvidia H800 de genera╚Ťie mai veche . Unele surse indic─â faptul c─â DeepSeek, sus╚Ťinut─â de fondul chinez High Flyer Capital , ar fi putut utiliza ├«ntre 10.000 ╚Öi 50.000 de cipuri Nvidia AI mai vechi , ├«n ciuda restric╚Ťiilor de export din SUA. Chiar ╚Öi ├«n acest scenariu, limita superioar─â a acestor cipuri corespunde doar la aproximativ 10% din cele utilizate de principalele modele americane de inteligen╚Ť─â artificial─â, precum ChatGPT.

Modelul DeepSeek V3 a debutat pe 10 ianuarie ca o platform─â open-source . Acesta este modificabil, iar procesul s─âu de inferen╚Ť─â este transparent, spre deosebire de produsele OpenAI ╚Öi de multe alte modele ÔÇ×occidentaleÔÇŁ de inteligen╚Ť─â artificial─â.

Spre deosebire de OpenAI ╚Öi de alte companii de inteligen╚Ť─â artificial─â din Occident, se a╚Öteapt─â ca DeepSeek s─â ating─â profitabilitatea mult mai repede ╚Öi s─â evite dependen╚Ťa de ÔÇ×injec╚Ťii de finan╚Ťare extern─âÔÇŁ.

Rapoartele de pia╚Ť─â recente indic─â faptul c─â Big Tech nu ignor─â DeepSeek. Debutul s─âu a atras comentarii din partea unor figuri proeminente, inclusiv din partea directorului general al Microsoft, Satya Nadella , ╚Öi a lui Chamath Palihapitiya , un fost director al Facebook. Palihapitiya a avertizat c─â debutul de succes ╚Öi calitatea lui DeepSeek ar putea ridica ├«ndoieli cu privire la necesitatea continu─ârii investi╚Ťiilor ÔÇ×masiveÔÇŁ ├«n inteligen╚Ťa artificial─â.

Cele mai recente date arat─â c─â DeepSeek a dep─â╚Öit ChatGPT ├«n materie de desc─ârc─âri pe Apple Store. Debutul modelului ar putea servi drept semnal de alarm─â pentru investitori cu privire la evalu─ârile ridicate ale ac╚Ťiunilor americane. Wall Street ar putea ├«ncepe s─â se ├«ntrebe dac─â investi╚Ťiile de miliarde de dolari ├«n infrastructura pentru inteligen╚Ťa artificial─â sunt cu adev─ârat necesare. US100 (interval H1) US100 se confrunt─â cu pierderi puternice ├«n aceast─â diminea╚Ť─â, test├ónd zona de suport situat─â ├«n jurul valorii de 21.400 de puncte, care a servit recent ca limit─â superioar─â a unui canal descendent pe intervalul H1. Sursa: xStation 5

