📈US100 reacționează la decizia Fed

Rezerva Federală a redus rata dobânzii cu 25 de puncte de bază, până la 3,75%, în conformitate cu așteptările Wall Street. Cu toate acestea, prognozele actualizate privind inflația PCE domină atenția pieței astăzi, iar piețele răspund cu un optimism prudent. Votul de 9-3 evidențiază divergențele crescânde în cadrul Fed. Reducerea inflației PCE pe termen lung este un factor pozitiv puternic pentru acțiunile de creștere, reducând riscul unei presiuni ascendente susținute asupra randamentelor. Divergența de opinii pentru 2026 este un indiciu puternic că: Incertitudinea politică va crește,

Reacțiile pieței la fiecare dată privind inflația și piața muncii vor deveni mai accentuate. Creșterea riscurilor legate de ocuparea forței de muncă va influența probabil deciziile politice în următorii ani. Contractele futures pe Nasdaq 100 (US100) au crescut cu aproape 100 de puncte după decizia Fed. Acum, Wall Street se concentrează pe discursul președintelui Fed, Powell, programat la 21:30 ora ROmâniei. Volatilitatea poate persista, iar reacția finală la decizia Fed de astăzi rămâne necunoscută. Cu toate acestea, putem observa unele semne clar “dovish”, cu o potențială schimbare majoră de politică în 2026. Sursa: xStation5 Proiecții PCE mai mici = piețele de acțiuni apreciază Factorul important pentru piețele de acțiuni: Inflația PCE pentru sfârșitul anului 2026: 2,4% (anterior 2,6%)

PCE de bază pentru 2026: 2,5% (anterior 2,6%)

Aceasta este o schimbare simbolică, dar semnificativă — Fed arată o încredere crescută în procesul de dezinflație.

Ca urmare, contractele futures Nasdaq 100 (US100) au înregistrat imediat o creștere, companiile din domeniul tehnologiei și al creșterii economice beneficiind de perspectivele mai moderate privind inflația pe termen lung. Proiecții privind rata dobânzii Pentru 2026: Fed menține o medie de doar 25 de puncte de bază de reduceri ,

7 oficiali nu se așteaptă la nici o reducere ,

4 oficiali se așteaptă la cel puțin trei reduceri ,

Alți 4 oficiali prevăd două reduceri .

Aceasta reprezintă cea mai mare dispersie a previziunilor de la începutul pandemiei.

Piața primește un mesaj clar: era unei Fed unificate și previzibile s-a încheiat. Proiecții pe termen lung: Rata dobânzii de politică monetară la 3,4% în 2026

3,1% în 2027

3,1% până la sfârșitul anului 2028 Piața muncii: semne de slăbire Proiecția mediană a șomajului pentru 2025: 4,5%

Pentru 2026: 4,4%

Fed recunoaște în mod explicit riscurile crescânde pentru ocuparea forței de muncă.

„Șomajul a crescut ușor” — factorii de decizie au luat notă, ceea ce este o remarcă destul de moderată.

Preocupările crescânde legate de piața muncii sporesc disponibilitatea Fed de a aplica măsuri de relaxare suplimentare, dacă este necesar. Economie: creștere moderată în perspectivă Proiecția PIB pentru 2025: 1,7%

Proiecția PIB pentru 2026: 2,3%

Fed se așteaptă la o expansiune economică stabilă, dar nespectaculoasă.

„Ritm moderat” rămâne expresia definitorie pentru perspectivă. Bilanțul Fed Fed a anunțat o creștere semnificativă a achizițiilor de titluri de stat pe termen scurt: 40 de miliarde de dolari în titluri de stat pe termen scurt în următoarele 30 de zile

Achiziții ridicate pentru lunile următoare

Eliminarea limitelor operaționale pentru facilitățile repo overnight

„Ritmul achizițiilor de rezerve va fi probabil redus semnificativ” — dar într-o etapă ulterioară

Aceasta seamănă cu o formă de relaxare cantitativă ușoară (quasi-QE), chiar dacă Fed evită această terminologie.

Atât piețele de acțiuni, cât și cele de obligațiuni interpretează acest lucru ca un semnal de sprijinire a lichidității. Sursa: xStation5

