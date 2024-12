US100 scade cu 1,78%

Scăderea sectorului tehnologic se intensifică în timp ce liderii pieței se confruntă cu presiunea sfârșitului de an 📉 O vânzare largă a sectorului tehnologic afectează puternic piețele americane astăzi, lideri din industrie precum Broadcom (AVGO.US) (-3.31%), Microsoft (MSFT.US) (-1.68%), și Salesforce (CRM.US) (-1.74%) conducând declinul. Declinul este deosebit de notabil în domeniul semiconductorilor, unde companii precum Micron Technology (MU.US) (-4,37%) și AMD (AMD.US) (-1,83%) înregistrează pierderi semnificative. Preocupările privind amplitudinea pieței cresc Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Scăderea evidențiază îngrijorările tot mai mari cu privire la amplitudinea pieței, mai puțin de 60% dintre companiile din S&P 500 tranzacționându-se acum peste mediile lor mobile de 200 de zile - cel mai slab nivel din acest an. Această deteriorare tehnică sugerează că recentele câștiguri ale pieței au fost concentrate din ce în ce mai mult pe un grup de titluri tehnologice cu capitalizare mare, ceea ce crește vulnerabilitatea la corecții bruște. % din companiile incluse în S&P 500 care se tranzacționează peste mediile lor mobile de 200 de zile. Sursa: Bloomberg Bloomberg Momentumul grupului “Magnificent 7” se clatină În ciuda performanței lor stelare de-a lungul anului 2024, chiar și acțiunile companiilor din acest grup dau semne de slăbiciune. Apple a scăzut cu 1,68% astăzi, îndepărtându-se și mai mult de recenta sa înaintare spre pragul istoric de 4 trilioane de dolari al capitalizării de piață. NVIDIA, de obicei un lider de piață, a scăzut cu 0,31%, în timp ce Meta (fostul Facebook) a scăzut cu mai mult de 2%. Impact la nivelul întregului sector: Slăbiciunea sectorului tehnologic are o bază largă: Companiile de software pentru întreprinderi precum Oracle (-2,41%) și Dell (-3,62%) înregistrează scăderi substanțiale

Firmele de securitate cibernetică, inclusiv CrowdStrike (-2,53%) și Fortinet (-1,96%) sunt sub presiune

Producătorii de echipamente semiconductoare precum Applied Materials (-2.70%) și Lam Research (-2.60%) se confruntă cu pierderi notabile Privind în perspectivă: Pe măsură ce anul se apropie de sfârșit, participanții la piață par să înregistreze profituri în câștigătorii anului 2024. Având în vedere așteptările privind o creștere mai lentă a avansurilor în rândul grupului “Magnificent 7” în 2025, este posibil ca investitorii să se repoziționeze în vederea unei tranziții mai ample a conducerii pieței în anul următor. Vânzarea actuală a șters efectiv majoritatea câștigurilor din decembrie, punând la îndoială speranțele pentru o redresare tradițională de Moș Crăciun în ultimele zile de tranzacționare din 2023. Cu toate acestea, modelele istorice sugerează potențialul unei redresări în ianuarie, în special odată cu atenuarea constrângerilor de lichiditate legate de sărbători. Performanță istorică după acțiunea slabă a prețurilor din decembrie Sursa: Bloomberg US100 (Interval zilnic) Indicele Nasdaq-100, reprezentat de contractul US100, se tranzacționează sub maximul de la începutul lunii decembrie de 21.668. Maximul de la jumătatea lunii noiembrie, de la 21.255, servește drept nivel de suport inițial pentru cumpărători, iar media mobilă de 50 de zile, de la 21.078, se aliniază strâns cu maximul de la jumătatea lunii iulie, de la 20.895, oferind un suport suplimentar. Pentru vânzători, țintele cheie includ media mobilă de 100 de zile la 20.427 și maximele din august de lângă nivelul de 19.917, care acționează ca niveluri critice de scădere. RSI se apropie de un nivel cheie de suport care a servit anterior ca zonă de retragere, semnalând potențial o pauză sau o inversare. Între timp, MACD se îngustează, dar continuă să prezinte divergență bearish, indicând prudență pentru impulsul ascendent. Sursa: xStation 5

