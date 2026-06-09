🔴US100 scade cu aproape 4%

Ședința de marți de peste ocean aduce o deteriorare drastică a sentimentului pieței. Încercările inițiale de revenire din sectorul tehnologic s-au dovedit de scurtă durată, iar o retragere dinamică a acțiunilor din sectorul semiconductorilor a tras indicii principali adânc în zona roșie. Dincolo de sectorul tehnologic, observăm, de asemenea, o retragere clară a acțiunilor din sectorul energetic. Investitorii dau dovadă de o prudență extremă înaintea viitoarelor rapoarte cheie privind inflația CPI din SUA și a debutului SpaceX programat pentru sfârșitul acestei săptămâni. În plus, se observă o scădere masivă a prețurilor petrolului pe piețele de mărfuri (WTI pierde peste 3%, în timp ce Brent scade cu peste 2%, ajungând la 90 de dolari). Acest lucru vine ca răspuns la declarațiile lui Donald Trump, care a anunțat că SUA sunt aproape de semnarea unui acord final de pace cu Iranul, care se așteaptă să ducă la redeschiderea completă a Strâmtorii Hormuz, o cale navigabilă critică pentru aprovizionarea globală. Cu toate acestea, este evident că piața nu este mulțumită de actuala turnură a evenimentelor. Creșterea incertitudinii este ilustrată cel mai bine de indicele de frică VIX, care a înregistrat astăzi o creștere de peste 10,3%, depășind pragul de 20 de puncte. Știrile privind depunerea de către OpenAI a unei oferte publice inițiale (IPO) confidențiale rămân, de asemenea, în centrul atenției. În prezent, asistăm la o scădere de aproape 4% a US100 (futures Nasdaq 100), în timp ce US500 a scăzut cu aproape 2%. Un factor semnificativ în extinderea declinurilor de astăzi este știrea că Donald Trump anunță represalii împotriva Iranului pentru doborârea unui elicopter american. Escaladarea situației în acest stadiu ar putea prelungi conflictul actual cu luni, mai degrabă decât cu săptămâni. Perspectivă tehnică: Un nivel-cheie pentru US100 este pragul de 29.000 de puncte. Dacă sesiunea se închide sub acest nivel, corecția s-ar putea extinde până la zona 26.000–27.000 de puncte. Sursă: xStation5 Care sunt acțiunile cu cele mai mari pierderi? Principalul factor al vânzărilor masive este capitularea sectoarelor de semiconductori și AI, care corectează câștigurile euforice anterioare. Iată cele mai mari scăderi: Marvell Technology (MRVL.US): -14,2% – cea mai bruscă scădere din sector.

Enphase Energy (ENPH.US): -13,5% – o vânzare masivă alimentată de aversiunea față de risc.

ARM Holdings (ARM.US): -13,3% – retragere bruscă a investitorilor de la producătorul britanic de cipuri.

Super Micro Computer (SMCI.US): -12,3% – corecție tot mai profundă pentru unul dintre foștii lideri din domeniul AI.

Qualcomm (QCOM.US): -10,5% – deteriorare semnificativă a sentimentului în jurul producătorului de procesoare mobile. Micron Technology (MU.US): -9,408% și Intel (INTC.US): -9,0% – giganții din sectorul memoriilor și cel al procesoarelor sub o presiune puternică de vânzare.

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