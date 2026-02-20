US500: Acțiunile americane pierd din avânt, în ciuda celei mai puternice creșteri a veniturilor S&P 500 din ultimii 3 ani 📊

US500 încearcă să se stabilizeze după recentele scăderi, ceea ce face ca acesta să fie un moment potrivit pentru a face bilanțul sezonului de raportare a rezultatelor financiare pentru Q4 2025. Companiile americane accelerează din nou, nu numai în ceea ce privește profiturile, ci și în ceea ce privește creșterea veniturilor. Din perspectiva fundamentelor, dinamica veniturilor este cel puțin la fel de importantă ca și profiturile, deoarece reflectă în mod direct cererea subiacentă, mai degrabă decât efectele costurilor sau marjelor. Rata de creștere combinată a veniturilor S&P 500 pentru Q4 se situează în prezent la 9% față de aceeași perioadă a anului trecut, cea mai puternică din ultimii trei ani. Dacă această tendință se menține până la sfârșitul sezonului de raportare, ar marca cea mai mare creștere a veniturilor indicelui din Q3 2022 (11,0%). Este important de menționat că așteptările privind creșterea veniturilor au fost revizuite în sens ascendent pe tot parcursul sezonului. 9% față de aceeași perioadă a anului trecut: creșterea actuală a veniturilor combinate ale indicelui S&P 500 pentru Q4

7,8%: estimare la 31 decembrie 2025

6,5%: estimare la 30 septembrie 2025

10 din 11 sectoare raportează o creștere a veniturilor față de aceeași perioadă a anului trecut

Trei sectoare înregistrează o creștere a veniturilor de două cifre: tehnologia informației, serviciile de comunicații, sănătatea Cea mai mare contribuție provine din patru sectoare. Tehnologia informației: creșterea veniturilor a crescut de la 17,9% la 20,6 Surprize pozitive cheie: Apple: 143,76 miliarde USD față de 138,39 miliarde USD estimat

Super Micro Computer: 12,68 miliarde USD față de 10,42 miliarde USD estimat

Microsoft: 81,27 miliarde USD față de 80,31 miliarde USD estimat Sănătate: Creșterea veniturilor a accelerat de la 9,0% la 10,3% Surprize pozitive: Cigna: 72,50 miliarde USD față de 70,31 miliarde USD prevăzut

CVS Health: 105,69 miliarde USD față de 103,70 miliarde USD prevăzut

Eli Lilly: 19,29 miliarde USD față de 17,94 miliarde USD prevăzut

Centene: 49,73 miliarde de dolari față de 48,39 miliarde de dolari prevăzut Servicii de comunicații: Creșterea veniturilor a accelerat de la 10,2% la 12,2% Rapoarte cheie: Alphabet: 113,83 miliarde de dolari față de 111,32 miliarde de dolari prevăzut

Meta: 59,89 miliarde de dolari față de 58,46 miliarde de dolari prevăzut Industrie: Creșterea veniturilor a accelerat de la 5,8% la 7,8% Surprize pozitive: Boeing: 23,95 miliarde USD față de 22,60 miliarde USD prevăzut

RTX: 24,24 miliarde USD față de 22,69 miliarde USD prevăzut

Caterpillar: 19,13 miliarde USD față de 17,85 miliarde USD prevăzut Alte surprize pozitive notabile Apollo Global Management: 9,86 miliarde de dolari față de 4,77 miliarde de dolari prevăzut

Phillips 66: 36,33 miliarde de dolari față de 33,86 miliarde de dolari prevăzut

Amazon: 213,39 miliarde de dolari față de 211,44 miliarde de dolari prevăzut

Ford: 45,90 miliarde de dolari față de 43,60 miliarde de dolari prevăzut Ce urmează: previziunile sunt deja mai moderate Analiștii se așteaptă ca creșterea veniturilor să încetinească până în 2026: Q1 2026: 8,7% față de anul precedent

Q2 2026: 7,9%

Q3 2026: 7,3%

Q4 2026: 7,4% US500 (Interval D1) Datele FactSet privind sezonul de raportare a rezultatelor financiare arată bine, însă acest lucru nu s-a tradus într-o accelerare a contractelor futures pe S&P 500. Această divergență este oarecum îngrijorătoare, deoarece poate sugera că evaluările au devansat rezultatele financiare și că prețul acțiunilor este perfect, lăsând mai puțin spațiu pentru creșteri. Pe de altă parte, atât dinamica rezultatelor financiare, cât și a veniturilor oferă în continuare un sprijin tangibil pentru nivelurile relativ ridicate de evaluare ale pieței americane. Sursa: xStation 5

