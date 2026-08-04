🗽 US500 atinge un nou record

Acțiunile americane atrag un nou val de interes din partea cumpărătorilor, pe măsură ce investitorii își îndreaptă atenția către un sezon al rezultatelor financiare din SUA care bate recorduri, după ce președintele Donald Trump a declarat că negocierile cu Iranul sunt în curs. Deși Teheranul nu și-a exprimat oficial disponibilitatea de a renunța la opțiunile militare, investitorii par din ce în ce mai obișnuiți cu noua realitate geopolitică din Orientul Mijlociu. Declarațiile lui Trump au fost interpretate ca un potențial semnal că ambele părți ar putea încerca treptat să reducă tensiunile înaintea alegerilor intermediare din SUA din această toamnă. Ca urmare, prețurile mai mici ale petrolului și randamentele în scădere ale obligațiunilor oferă un sprijin suplimentar indicilor bursieri.
Actualul sezon al rezultatelor financiare din SUA continuă să depășească chiar și cele mai optimiste așteptări. Se preconizează acum că societățile din indicele S&P 500 vor înregistra o creștere a profiturilor de 47,4% față de aceeași perioadă a anului trecut pentru al doilea trimestru, în creștere față de aproximativ 23% cât se estima la sfârșitul lunii iunie. Dacă se va concretiza, aceasta ar marca cea mai puternică creștere trimestrială a profiturilor din al patrulea trimestru al anului 2021, când profiturile au crescut cu peste 91% față de aceeași perioadă a anului precedent. Excluzând Alphabet și Amazon, creșterea preconizată a profiturilor pentru S&P 500 s-ar situa totuși la un nivel impresionant de 28,8% față de aceeași perioadă a anului trecut, cea mai puternică valoare din ultimii cinci ani.
Majoritatea companiilor nu numai că depășesc estimările de pe Wall Street, dar îi determină și pe analiști să revizuiască în sens ascendent previziunile privind profitul pentru întregul indice S&P 500. Conform datelor FactSet la data de 31 iulie, 86% dintre companiile din S&P 500 au raportat un profit pe acțiune peste așteptări, în timp ce 77% au depășit previziunile privind veniturile. Nouă dintre cele unsprezece sectoare au înregistrat revizuiri în sens ascendent ale estimărilor de profit, datorită rezultatelor mai bune decât se aștepta și estimărilor mai ridicate privind profitul pe acțiune.
Privind spre al treilea trimestru, 34 de companii și-au revizuit în sens pozitiv previziunile privind profitul, în timp ce doar 20 au emis previziuni negative. În același timp, indicele S&P 500 se tranzacționează în prezent la un raport P/E anticipat de 19,6, sub media sa pe cinci ani de 19,9 și doar ușor peste media sa pe zece ani de 19,0. Având în vedere îmbunătățirea marjelor corporative, contextul favorabil al profiturilor și faptul că indicele se tranzacționează la niveluri record, evaluările actuale nu par a fi deosebit de exagerate.
Graficele US500 și OIL (Interval D1)
Contractul US500 a înregistrat recent două reveniri după ce a scăzut pentru scurt timp sub media mobilă exponențială (EMA) pe 50 de zile (linia portocalie), subliniind importanța zonei cuprinse între 7.200 și 7.300 de puncte ca zonă cheie de suport pentru cumpărători. Indicele se tranzacționează acum la un maxim istoric, în timp ce RSI rămâne puțin sub 60, sugerând că există încă potențial de creștere. Nivelurile cheie de suport se află în apropierea punctelor 7.500 și 7.300, unde piața a înregistrat anterior un interes semnificativ de cumpărare.
Sursă: xStation 5
Petrolul Brent (OIL) a înregistrat o retragere bruscă de la maximul local recent, situat în apropierea nivelului de 94 USD pe baril, și nu a reușit să depășească nivelul de retragere Fibonacci de 61,8% al ultimei mișcări descendente. Următorul nivel major de suport se situează în jurul valorii de 80 USD pe baril, definit de nivelul de retragere Fibonacci de 23,6% și de nivelurile anterioare de reacție a prețului.
Sursă: xStation 5
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