⏫US500 câștigă peste 1%

Investitorii au reacționat cu o ușurare palpabilă la schimbarea de retorică a lui Donald Trump, care a semnalat o îndepărtare de poziția militară în ceea ce privește achiziționarea Groenlandei. În discursul său de la Forumul Economic Mondial de la Davos, președintele a adoptat un ton neobișnuit de moderat, în mod notabil orice mențiune despre tarifele de retorsiune împotriva națiunilor care au desfășurat recent forțe armate pe teritoriul respectiv au fost omise. Contractul US500, care urmărește indicele S&P 500, a câștigat aproximativ 1% în prima parte a tranzacționării. Deși mișcarea a reflectat inițial raliul observat pe 19 decembrie, impulsul a accelerat rapid, marcând cea mai puternică performanță zilnică a indicelui din noiembrie. Observatorii pieței au remarcat că evoluția actuală a prețurilor seamănă izbitor cu recuperarea „în formă de V” din octombrie; după o scădere bruscă de 2%, indicele a atins un minim local înainte de a începe o ascensiune susținută către noi maxime istorice. Variații zilnice ale indicelui S&P 500. Sursa: Bloomberg Finance LP Comentatorii de pe Wall Street sugerează că decizia de a dezamorsa conflictul din Groenlanda, coroborată cu tăcerea președintelui cu privire la propunerea de plafonare a dobânzilor la cardurile de credit, indică o „retragere discretă” din unele dintre propunerile sale politice mai controversate. Din punct de vedere tehnic, US500 testează în prezent pragul de 6.900. O depășire decisivă a retragerii Fibonacci de 23,6% a celui mai recent impulsiv major ar susține reluarea tendinței ascenhdente primare, menținând declinul actual în limitele unei corecții standard. Cu toate acestea, spectrul protecționismului rămâne. Saga tarifelor este departe de a fi rezolvată, mai ales că piețele așteaptă o decizie definitivă din partea Curții Supreme cu privire la utilizarea de către președinte a puterilor executive pentru a ocoli Congresul în ceea ce privește taxele comerciale. Deși Curtea a emis marți trei hotărâri fără legătură între ele, tăcerea sa continuă cu privire la mandatul tarifar menține un nivel minim de incertitudine pentru investitorii globali.

