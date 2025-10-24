🔝US500 cu 0,25% sub maxime înaintea CPI

- Preocupări privind fiabilitatea datelor: CPI din septembrie este o excepție de la înghețarea datelor economice cauzată de închiderea guvernului timp de 24 de zile, dar există preocupări privind fiabilitatea rapoartelor viitoare dacă închiderea persistă.
- Inflația de bază prognozată: Piețele anticipează o creștere lunară de 0,3% a CPI de bază, ceea ce se traduce printr-o creștere anuală de 3,1% — cu mult peste ținta de 2% a Rezervei Federale.
- Previziunea impactului asupra pieței: Dacă inflația de bază lunară se situează exact la nivelul prognozat de 0,3%, se așteaptă ca S&P 500 să înregistreze creșteri ușoare, potențial de până la 0,5%.
Astăzi vom primi în sfârșit o imagine asupra economiei SUA, deoarece datele privind inflația pentru luna septembrie vor fi publicate în ciuda blocajului guvernului, care în ultimele săptămâni a limitat publicarea datelor economice pentru țară.
Din cauza închiderii, principalii indicatori ai economiei SUA nu sunt publicați, dar datele privind inflația fac excepție. Până în prezent, blocajul guvernului a durat 24 de zile, fiind a doua cea mai lungă din istorie, după cel de 35 de zile din 2018, din timpul primului mandat al lui Donald Trump. De data aceasta, nu pare probabil ca situația să se rezolve pe termen scurt.
Deși se preconizează că datele privind inflația din septembrie vor fi publicate fără probleme majore, există îngrijorări crescânde că rapoartele din octombrie ar putea fi mai puțin fiabile, deoarece agenția de statistică a încetat să colecteze, să prelucreze și să difuzeze date în timpul blocajului.
Aceasta înseamnă că ar putea exista probleme de acuratețe. Când închiderea guvernului de 16 zile din 2013 a afectat colectarea datelor CPI, Biroul de Statistică a Muncii (BLS) a raportat că eșantionul de prețuri utilizat pentru calcularea indicelui era mai mic - aproximativ 75% din suma obișnuită.
La ce să ne așteprăm de la CPI?
Raportul CPI de vineri are o importanță enormă pentru investitori. Aceste date vor fi unul dintre puținele semnale clare despre starea economiei înainte de ședința Fed privind rata dobânzii și vor stabili probabil tonul piețelor pentru restul anului.
Piețele prevăd o creștere de 0,3% a CPI de bază din septembrie - care exclude componentele mai volatile ale alimentelor și energiei - comparativ cu luna precedentă. Pe bază anuală, se așteaptă o creștere de 3,1%, în linie cu luna precedentă, dar cu mult peste ținta de 2% a Rezervei Federale.
În ceea ce privește CPI global, se așteaptă, de asemenea, o creștere la 3,1%. Dacă se confirmă, aceasta ar fi prima dată de la începutul anului când depășește 3%, față de 2,9% în luna precedentă. Cu toate acestea, impactul inflației a fost mai moderat decât se aștepta, probabil datorită unei combinații de compresie a marjelor, acumulare timpurie de stocuri și deviere comercială.
Pentru această lună, se așteaptă o scădere a prețurilor mașinilor second-hand și a costurilor locuințelor, care au crescut mai mult decât se aștepta în august în orașele mai mici din sud, dar s-au stabilizat de atunci. Cu toate acestea, una dintre principalele preocupări o reprezintă sectorul serviciilor, cum ar fi chiria, asigurarea auto și reparațiile auto, cu o scădere a tarifelor aeriene. În mod ironic, tocmai când mediul de afaceri pare mai calm și războiul comercial – cu excepția celui cu China – a trecut în plan secund, consumatorii americani au decis să cheltuiască mai mult pe articole precum călătorii, îmbrăcăminte, alimente și divertisment. Sondajele arată un optimism mai mare în ceea ce privește domenii cheie precum salariile și ocuparea forței de muncă, ambele îmbunătățindu-se semnificativ.
Alte prețuri cheie de urmărit includ energia și alimentele. În septembrie, se anticipează o posibilă creștere a prețurilor la benzină, împreună cu o ușoară creștere a costurilor alimentelor.
Petrolul, în special, ar putea fi unul dintre factorii care schimbă direcția pieței pe termen scurt. În ultimele zile, prețurile petrolului au înregistrat creșteri de două cifre din cauza sancțiunilor SUA asupra companiilor petroliere rusești, ceea ce ar putea pune sub semnul întrebării viitoarele reduceri ale ratei dobânzii de către băncile centrale.
Se preconizează că CPI din SUA pentru luna septembrie va crește la 3,1% față de aceeași perioadă a anului trecut, iar valoarea de bază ar trebui să rămână neschimbată, la 3,1% față de aceeași perioadă a anului trecut. Piața se așteaptă la o valoare lunară ușor mai mare, astfel încât investitorii ar trebui să o urmărească cu atenție. Sursa: Bloomberg Finance LP, XTB
Impactul asupra pieței
Prețurile benzinei, în special, pot exagera tendințele inflaționiste, motiv pentru care inflația de bază este considerată o măsură mai bună a inflației viitoare. Aceasta este analizată lunar pentru a evalua modul în care s-au evoluat condițiile economice pe termen scurt. Conform datelor furnizate de JPMorgan, impactul publicării inflației lunare de bază de astăzi asupra indicelui S&P 500 ar putea fi următorul:
- Dacă inflația este sub 0,25%, am putea înregistra creșteri de până la 1,5%.
- Dacă inflația se situează între 0,25% și 0,3%, ne-am putea aștepta la creșteri de 0,75% până la 1,25%.
- Dacă inflația rămâne la nivelul prevăzut de 0,3%, am putea înregistra creșteri ușoare de până la 0,5%.
- Dacă inflația lunară depășește 0,3%, piața ar putea înregistra o scădere de până la 1,25%.
- Dacă inflația lunară ajunge la 0,4%, piața ar putea înregistra o scădere de până la 2,25%.
Cea mai mare probabilitate se regăsește în scenariile trei și patru, ceea ce înseamnă că orice variație de o zecime de punct procentual peste sau sub 0,3% va da tonul piețelor financiare.
Având în vedere că Rezerva Federală este probabil mai concentrată pe piața muncii, nu ne așteptăm ca CPI să aibă o influență semnificativă asupra deciziei Fed de săptămâna viitoare, deși ar putea modifica cursul reuniunii din decembrie. Piața preconizează o probabilitate foarte mare ca impactul asupra piețelor financiare să fie mai mic decât de obicei, deoarece există o probabilitate de 98,9% ca Fed să reducă ratele dobânzilor cu 25 de puncte de bază săptămâna viitoare. Pentru a schimba radical această așteptare, creșterea prețurilor ar trebui să fie la un nivel istoric ridicat.
