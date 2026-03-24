📈 US500 încearcă o revenire

Contractele futures pe S&P 500 (US500) și-au redus pierderile de la aproximativ -1% la aproximativ -0,2% după ce surse iraniene au sugerat că Washingtonul a inițiat demersuri diplomatice și că Teheranul este dispus să ia în considerare propuneri realiste pentru a pune capăt conflictului.
Deși nu au avut loc încă negocieri oficiale, Iranul și-a manifestat deschiderea față de soluții care ar:
- proteja interesele sale naționale,
- garanta că nu va urmări obținerea de arme nucleare,
- permite utilizarea pașnică a energiei nucleare
- și duce la ridicarea sancțiunilor.
În același timp, Iranul pare să transmită semnale contradictorii. Pe de o parte, recunoaște posibilitatea unor discuții; pe de altă parte, neagă oficial existența unor negocieri directe și menține o poziție publică relativ intransigentă. Pare probabil ca discuțiile informale cu SUA să fie deja în curs, dar Teheranul trebuie să-și „salveze prestigiul” pe plan intern și în rândul aliaților săi, de unde și mesajele contradictorii.
Reacția pozitivă de pe piețele de acțiuni sugerează că investitorii continuă să considere un scenariu de dezescaladare treptată drept principalul catalizator al unei potențiale reveniri. Cu toate acestea, rezultatul rămâne incert. SUA par să negocieze dintr-o poziție de forță, în timp ce Iranul păstrează capacități care pot crește efectiv costul conflictului pentru Donald Trump și Partidul Republican.
Între timp, condițiile de pe piața combustibililor rămân tensionate. Shell a indicat că primele semne de întreruperi ale aprovizionării ar putea apărea pe piața europeană a combustibililor încă din aprilie. Ca urmare, pierderile la contractele futures S&P 500 s-au redus semnificativ — de la aproximativ -1% la aproximativ -0,25% în prezent.
Sursa: xStation5
