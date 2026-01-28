US500 la maxim istoric înaintea deciziei Fed🗽Va susține BigTech acest impuls?

Contractul S&P 500 (US500) a atins astăzi un nivel record în jurul valorii de 7.040, în timp ce piețele se pregătesc pentru decizia Fed programată pentru 21:00 ora României. Săptămâna aceasta, patru companii din „Magnificent 7” urmează să raporteze rezultatele pentru al patrulea trimestru: Meta Platforms și Microsoft (ambele după sesiunea de astăzi din SUA), precum și Apple și Tesla. Această configurație sugerează că US500 ar putea înregistra o volatilitate crescută - în ambele direcții. Sursa: xStation 5 Cum stau lucrurile cu veniturile Big Tech? După închiderea pieței americane de astăzi, doi giganți tehnologici americani de top - Microsoft și Meta Platforms - vor raporta veniturile. Așteptările pieței sunt mari. În ultimele trimestre, așa-numitele „Magnificent 7” au fost adesea printre cei mai puternici factori ai creșterii anuale a veniturilor pentru întregul S&P 500. Întrebarea este: câte dintre ele se așteaptă să se claseze printre primii cinci contribuitori la creșterea veniturilor în Q4 2025?

Consensul pentru întregul S&P 500 indică o creștere combinată a veniturilor de +8,2% față de anul precedent în Q4 2025 . Dacă această cifră se menține, ar fi al 10-lea trimestru consecutiv de creștere a veniturilor pentru indice.

În prezent, primele cinci companii care contribuie cel mai mult la creșterea anuală a veniturilor pentru indice în Q4 (clasificate în funcție de contribuție) sunt: Nvidia, Boeing, Alphabet (Google), Micron Technology și Microsoft .

Aceasta înseamnă că trei dintre cele cinci companii care contribuie cel mai mult la creșterea veniturilor în Q4 sunt așteptate să fie nume din „Magnificent 7”: Nvidia, Alphabet și Microsoft , care raportează astăzi.

Boeing (în afara „Magnificent 7”) beneficiază în principal de un efect de bază ușor: în urmă cu un an, compania a înregistrat o pierdere mare (inclusiv cheltuieli și alte costuri reflectate în EPS non-GAAP).

Privind în perspectivă, analiștii se așteaptă la o creștere a veniturilor de două cifre în 2026 atât pentru „Magnificent 7”, cât și pentru restul indicelui. Mai mult, se preconizează că creșterea pentru Mag7 va accelera până la aproape +23% YoY , față de +12,1% pentru restul companiilor din S&P 500. Dacă aceste estimări se dovedesc corecte — sau chiar ușor conservatoare — indicele ar putea înregistra o performanță solidă în acest an. Piața preconizează o creștere a EPS de cel puțin ~20% pentru Mag7 în Q4 2025, comparativ cu doar ~4% pentru celelalte 493 companii din S&P 500. Sursa: FactSet Research Conform datelor FactSet din 23 ianuarie, aproximativ 13% dintre companiile din S&P 500 au raportat rezultate până în prezent. 75% au depășit așteptările privind EPS (surpriză pozitivă), în timp ce 69% au depășit așteptările privind veniturile. Revizuiri ale estimărilor: la 31 decembrie, piața se aștepta la o creștere a câștigurilor de +8,3% față de anul precedent pentru Q4; acum, estimarea este ușor mai mică, de +8,2% .

Patru sectoare au în prezent așteptări de profit mai mici decât la sfârșitul lunii decembrie, din cauza revizuirilor în jos ale EPS și a surprizelor negative în ceea ce privește profitul.

Orientări (Q1 2026): până în prezent, șase companii din S&P 500 au emis orientări negative privind EPS pentru Q1, în timp ce patru au emis orientări pozitive. Evaluare: P/E pe 12 luni al S&P 500 se situează la 22,1. Acesta este peste media pe 5 ani (20,0) și media pe 10 ani (18,8). Piața este relativ scumpă în comparație cu istoricul, dar creșterea anuală a câștigurilor de două cifre preconizată pentru 2026 oferă un argument semnificativ pentru o „primă” de câștiguri în evaluări. Sursa: FactSet Research

