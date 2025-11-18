📌US500 pierde 1%

În ultimele săptămâni s-a înregistrat o inversare rapidă a sentimentului și a tendinței pe termen scurt pe piața bursieră. În ultimele trei săptămâni, indicele S&P 500 a pierdut peste 5%, iar Nasdaq 100 a pierdut peste 7%. Deși nu există o singură cauză directă pentru această corecție, iar sezonul de raportare a rezultatelor financiare din SUA a fost destul de solid, se pare că principalele motive rămân: incertitudinea cu privire la starea economiei, în absența celor mai recente date (închiderea guvernului), evaluările ridicate ale acțiunilor și riscul concentrării excesive a capitalului într-un grup restrâns de acțiuni ale unor companii selectate.

Investitorii încep să ia în calcul scenarii mai puțin optimiste și sunt nesiguri cu privire la continuarea pieței bullish legată de inteligența artificială, așa cum putem vedea, de exemplu, în scăderile înregistrate de CoreWeave (CRWV.US) și Softbank din Japonia — percepute ca fiind cei mai „agresivi” jucători din industria infrastructurii de inteligență artificială.

Preocupări cu privire la impactul închiderii guvernului asupra economiei, încrederea mai slabă a consumatorilor și slăbirea pieței muncii. Un indiciu clar al acestei slăbiciuni îl reprezintă rezultatele recente ale Home Depot (HD.US), care avertizează în mod clar asupra unei recesiuni economice.

În aceste circumstanțe, FOMC a început să semnaleze în ultimele săptămâni că o reducere a ratei dobânzii în decembrie nu este atât de sigură pe cât părea pieței până de curând. Șansele unei reduceri a ratei dobânzii în decembrie au scăzut de la aproximativ 40% săptămâna trecută la 20% săptămâna aceasta. Evaluările acțiunilor au reacționat „alergic” la acest scenariu. După ce indicele S&P 500 a scăzut sub pragul de 6.728 de puncte, fondurile CTA s-au alăturat vânzătorilor. Datorită naturii specifice a activităților și strategiilor lor, acestea nu au contribuit la scăderi atâta timp cât indicele a rămas peste EMA de 50 de zile. Acum, însă, așa-numitele „strategii sistemice” complică șansele Wall Street-ului de a înregistra o inversare bruscă a sentimentului și o revenire, deoarece CTA-urile trebuie să vândă „împreună cu piața”. Pe termen scurt, rezultatele Nvidia și poziția FOMC, pe care banca centrală o va comunica miercuri, rămân indicatori pentru direcția viitoare a pieței. Sursa: Goldman Sachs FICC US500 (interval zilnic) Contractele futures pe S&P 500 (US500) pierd astăzi peste 1%, coborând sub media mobilă exponențială pe 50 de perioade50.

Sursa: xStation5

