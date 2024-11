USDJPY -0,55% înainte de minutele FOMC📉

­čôŐ Anun╚Ťul Minutelor FOMC: pie╚Ťele se a╚Öteapt─â la o perspectiv─â mai profund─â asupra reducerii ratei din noiembrie Minutele reuniunii FOMC din noiembrie, programate pentru publicare ast─âzi la 21:00 ora Rom├óniei, vor oferi un context cheie pentru recenta reducere a ratei dob├ónzii cu 25 de puncte procentuale la 4,75% ╚Öi o schimbare semnificativ─â ├«n comunicarea Fed. Comentariile bancherilor Fed justific─â o nou─â reducere a ratei ├«n decembrieÔŁô ├Äncepe s─â investe╚Öti acum sau testeaz─â un cont demo f─âr─â riscuri Deschide Cont Real TESTEAZ─é DEMO Descarc─â aplica╚Ťia pentru mobil Descarc─â aplica╚Ťia pentru mobil Decizia unanim─â de a reduce cu 25 pb, inclusiv Bowman, care s-a opus anterior, sugereaz─â un consens mai puternic cu privire la direc╚Ťia politicii. Pie╚Ťele vor c─âuta detalii privind modul ├«n care s-a ajuns la acest consens, ├«n special ├«n contextul elimin─ârii sintagmei ÔÇ×o mai mare certitudineÔÇŁ privind infla╚Ťia. ├Än ceea ce prive╚Öte evaluarea infla╚Ťiei, ├«n ciuda elimin─ârii formul─ârii referitoare la ÔÇ×certitudineÔÇŁ din pozi╚Ťie, Powell a men╚Ťinut o perspectiv─â pozitiv─â asupra infla╚Ťiei ├«n timpul conferin╚Ťei de pres─â. Minutele ar trebui s─â dezv─âluie viziunea mai larg─â a comitetului cu privire la riscurile de infla╚Ťie ╚Öi dac─â exist─â preocup─âri reale cu privire la progresul c─âtre obiectivul de 2%. Un alt element important este evolu╚Ťia pie╚Ťei muncii. Declara╚Ťia lui Powell conform c─âreia nu este nevoie de o r─âcire suplimentar─â pentru a atinge o infla╚Ťie de 2% a fost semnificativ─â. Minutele pot oferi o perspectiv─â mai profund─â asupra modului ├«n care membrii comitetului v─âd echilibrul pie╚Ťei muncii ╚Öi implica╚Ťiile acestuia pentru politic─â. Merit─â s─â ne amintim c─â, de la decizia din noiembrie (07.11), anticipa╚Ťiile pie╚Ťei monetare s-au ├«ndreptat mai mult c─âtre stoparea ritmului de reducere a ratelor. Acest lucru se datoreaz─â ├«n mare parte m─âsurii preferate a Fed, PCE, care a ar─âtat semne de presiuni infla╚Ťioniste sporite timp de aproape 3 luni. Sursa: Bloomberg Financial LP Va continua dolarul s─â se ├«nt─âreasc─â? ├Än contextul orient─ârii viitoare, av├ónd ├«n vedere preferin╚Ťa lui Powell de a evita s─â fac─â anun╚Ťuri ample cu privire la viitor, Minutele pot dezv─âlui o dezbatere cu privire la strategia de comunicare. ┬á Pia╚Ťa va c─âuta indicii cu privire la posibilitatea unei reuniuni ├«n decembrie, estim├ónd ├«n prezent o reducere cu 15 pb sau 25 pb. Sursa: Bloomberg Financial LP Pe pia╚Ťa valutar─â, indicele dolarului (USDIDX) s-a ├«nt─ârit dup─â anun╚Ťurile Fed, consolid├óndu-se ├«n prezent ├«n intervalul 106,50 - 107,50. ├Än cazul ├«n care Minutele dezv─âluie preocup─âri mai ample privind infla╚Ťia dec├ót a sugerat conferin╚Ťa de pres─â a lui Powell, ne putem a╚Ötepta la o consolidare suplimentar─â a dolarului. Orice semn de diviziune cu privire la ritmul viitoarelor reduceri ar putea cre╚Öte volatilitatea pie╚Ťei, iar discu╚Ťiile despre dinamica pie╚Ťei obliga╚Ťiunilor ar putea afecta randamentele titlurilor de Trezorerie, care au fost deosebit de sensibile ├«n ultima perioad─â. Curba randamentelor din SUA a reac╚Ťionat cu o sc─âdere la nominalizarea lui Bessent. Sursa: Bloomberg Financial LP Nominalizarea lui Scott Bessent ├«n func╚Ťia de secretar al Trezoreriei a declan╚Öat o reac╚Ťie pozitiv─â din partea pie╚Ťelor, dup─â cum se observ─â ├«n consolidarea dolarului ╚Öi sc─âderea randamentelor obliga╚Ťiunilor. Strategia sa ÔÇ×3-3-3ÔÇŁ - care implic─â reducerea deficitului la 3% din PIB, o cre╚Ötere economic─â de 3% ╚Öi cre╚Öterea produc╚Ťiei de petrol cu 3 milioane de barili pe zi - este v─âzut─â ca un echilibru fa╚Ť─â de elementele populiste ale agendei lui Trump. De╚Öi unele dintre obiective ar putea fi dificil de atins, ├«n special ├«n contextul politicilor restrictive privind imigra╚Ťia ╚Öi al condi╚Ťiilor actuale de pe pia╚Ťa energiei, abordarea auster─â a lui Bessent privind cheltuielile guvernamentale ╚Öi gestionarea deficitului (├«n prezent de 6-7% din PIB) ar putea influen╚Ťa semnificativ viitoarea politic─â fiscal─â a SUA, ├«n special ├«n contextul deciziei de a prelungi reducerile fiscale care expir─â ├«n 2025. USDJPY (Interval D1) Perechea USDJPY a oprit c├ó╚Ötigurile ├«n cadrul retragerii Fibonacci 78,6% a canalului descendent ini╚Ťiat ├«n luna iulie a acestui an. Tot timpul, ├«ns─â, fundamentele trendului tehnic ascendent sunt men╚Ťinute pe termen mediu. Punctele cheie de suport ├«n acest sens r─âm├ón zonele de intersec╚Ťie ale mediilor mobile exponen╚Ťiale de 50, 100 ╚Öi 200 de zile. Punctul psihologic de rezisten╚Ť─â r─âm├óne ├«n continuare zona v├órfurilor locale de la jum─âtatea lunii noiembrie din zona 156.600. Sursa: xStation

