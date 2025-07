⏫USDJPY atinge maximul din aprilie

Yenul se depreciază, iar încrederea în dolar crește, determinată de o schimbare generală a preferințelor față de yenul japonez ca activ refugiu și de creșterea încrederii în dolarul american Politica monetară și războaiele comerciale Ratele dobânzilor din SUA au rămas neschimbate pentru o perioadă îndelungată, situație care nu se preconizează a se schimba înainte de septembrie. O inflație ușor mai ridicată în SUA, care reflectă din ce în ce mai mult impactul tarifelor, diminuează perspectivele unor reduceri mai agresive ale dobânzilor în Statele Unite, în ciuda presiunilor exercitate de administrația Trump asupra Rezervei Federale. În schimb, Japonia nu dă semne imediate de majorare a dobânzilor. În plus, riscul de stagflatie în Japonia este în creștere, în special odată cu impunerea de tarife de 25% de către Statele Unite.

Deși randamentele japoneze sunt în creștere, acest lucru nu se datorează așteptărilor privind creșterea ratelor, ci mai degrabă diminuării încrederii în stabilitatea fiscală a țării. În schimb, randamentele americane sunt în creștere din cauza lipsei perspectivelor de reducere a ratelor pe termen scurt. Diferența dintre randamente s-a stabilizat recent. Sursa: Bloomberg Finance LP Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Este de remarcat faptul că Japonia a anunțat recent un pachet de stimulente în valoare de 900 de miliarde de yeni, care va crește semnificativ nevoile de împrumut și ar putea amenința stabilitatea fiscală. Se preconizează, de asemenea, că tarifele impuse de Trump vor exercita presiuni pentru o depreciere a yenului, cu scopul de a stimula competitivitatea exporturilor japoneze. Investitorii se retrag din yen Pe fondul inversării tendinței dolarului american și în anticiparea majorării ratelor dobânzilor de către Fed, am observat o creștere record a pozițiilor long pe yen. De asemenea, se pare că investitorii ar urma să închidă tranzacțiile de carry trade într-un ritm fără precedent. Recent, însă, s-a înregistrat probabil o revenire la împrumuturile în yen, în special în anticiparea deprecierii acestuia.

S-a înregistrat o inversare clară a pozițiilor long și o creștere a pozițiilor short. Sursa: Bloomberg Finance LP, XTB

Observăm, de asemenea, o schimbare semnificativă pe piața opțiunilor. Diferența dintre opțiunile call și put out-of-the-money (OTM) crește până la cel mai înalt nivel din 2022. În prezent, avantajul de preț al opțiunilor put este doar marginal. Mișcări similare au fost observate în 2022, când perechea a înregistrat câștiguri foarte puternice. Sursa: Bloomberg Finance LP Perspective tehnice Perechea USDJPY înregistrează a treia sesiune consecutivă de creștere puternică, apropiindu-se de nivelul 149 și de media mobilă pe 200 de perioade, care a fost depășită ultima dată în martie. De la începutul lunii, perechea a înregistrat deja o creștere de 3,5%. Ținta pentru pereche, având în vedere actualul impuls ascendent, ar putea fi zona cuprinsă între 150 și 151. Cu toate acestea, este important de menționat că yenul se confruntă și cu riscul alegerilor parlamentare din camera superioară, care vor avea loc duminica viitoare. Dacă slăbiciunea yenului va persista, intervalul 155-160, unde Banca Japoniei a intervenit ultima dată, ar fi o zonă cheie de urmărit. În schimb, dacă ar avea loc o scădere, suportul se află la nivelul de retragere Fibonacci de 38,2% situat la 147,3.



