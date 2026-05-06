USDJPY: o nouă intervenție a autorităților japoneze, yenul se apreciază cu 1,00% 📌

USDJPY a fost afectat din nou astăzi de un val puternic de cumpărări de yen, perechea scăzând de la zona superioară de 157,700 până la 155,030. Mișcarea este interpretată ca o nouă intervenție a autorităților japoneze. Momentul se înscrie în tiparul recent: lichiditate redusă în preajma sărbătorilor japoneze și tranziția de la sesiunea asiatică la cea europeană, când fluxurile oficiale pot avea un impact mai mare asupra pieței. La apogeul mișcării, yenul s-a apreciat cu aproape 2%, spre zona de 155, cel mai puternic nivel din 24 februarie 2026, după ce ministrul de finanțe Satsuki Katayama a avertizat împotriva mișcărilor speculative pe piața valutară. Aceasta este o altă intervenție de acest gen, după operațiunea la scară largă de săptămâna trecută. La acel moment, datele privind piața monetară ale Băncii Japoniei sugerau că Tokyo ar fi cheltuit aproximativ 5,48 trilioane de yeni, sau aproximativ 35 de miliarde de dolari, pentru a susține yenul după ce USDJPY a depășit nivelul de 160. Semnalul cheie pentru investitori este că Ministerul Finanțelor din Japonia nu se mai limitează la avertismente verbale, ci încearcă în mod activ să limiteze câștigurile USDJPY, în special în zona 158–160. În același timp, revenirile rapide care au urmat intervențiilor anterioare arată că aceste acțiuni câștigă timp, mai degrabă decât să schimbe tendința generală în sine. Nivelurile de peste 160 au reprezentat, de asemenea, un punct critic în timpul intervenției din iulie 2024. Contextul fundamental rămâne dificil pentru yen: diferențialul mare al ratei dobânzii dintre SUA și Japonia, dependența Japoniei de importurile de energie și presiunea geopolitică legată de Strâmtoarea Ormuz continuă să susțină dolarul și să slăbească yenul. Îmbunătățirea recentă a sentimentului în legătură cu un potențial acord între SUA și Iran a ajutat Tokyo prin prețuri mai mici la petrol și un dolar mai slab, dar dacă această presiune nu continuă să se atenueze, sau dacă Banca Japoniei nu adoptă o poziție mai hawkish, investitorii ar putea continua să susțină tendința actuală de slăbire a yenului.

