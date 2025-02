🚩USDJPY scade cu 0,6%

O cre╚Ötere economic─â mai puternic─â ├«n Japonia extinde ╚Öansele unei abord─âri ÔÇťhawkishÔÇŁ a BoJ ­čĆŤ´ŞĆ Yenul japonez ├«ncepe s─âpt─âm├ón─â de tranzac╚Ťionare cu c├ó╚Ötiguri semnificative. Motivele care alimenteaz─â euforia JPY de ast─âzi sunt datele PIB care au fost cu mult peste a╚Ötept─ârile pie╚Ťei. Indicatorii puterii economice a Japoniei semnaleaz─â schimb─ârile viitoare ├«n politica monetar─â, care se a╚Öteapt─â s─â fie ├«n─âsprit─â ├«n continuare. ├Än acela╚Öi timp, dolarul american a ar─âtat o sl─âbiciune remarcabil─â ├«n ultimele zile. Yenul reac╚Ťioneaz─â la datele PIB ╚Öi la atenuarea ├«ngrijor─ârilor legate de r─âzboiul comercial PIB-ul Japoniei a crescut cu 2,8% anual ├«n Q4 2024, dep─â╚Öind prognoza de 1% ╚Öi ├«n cre╚Ötere de la 1,7% ├«n Q3 2024. Cre╚Öterea anual─â ajustat─â sezonier a fost de 1,2% ├«n ritm anual, dep─â╚Öind a╚Ötept─ârile de 0,6%. Cre╚Öterea de la un trimestru la altul a ajuns la 0,7%, fa╚Ť─â de 0,4% anterior, ╚Öi cu mult peste prognoza de 0,3%. Cifrele puternice PIB ├«nainte de negocierile salariale din prim─âvar─â ar putea ├«ncuraja Banca Japoniei s─â adopte o pozi╚Ťie mai ÔÇťhawkishÔÇŁ. ├Äncepe s─â investe╚Öti acum sau testeaz─â un cont demo f─âr─â riscuri Deschide Cont Real TESTEAZ─é DEMO Descarc─â aplica╚Ťia pentru mobil Descarc─â aplica╚Ťia pentru mobil ├Än acela╚Öi timp, investitorii sunt din ce ├«n ce mai convin╚Öi c─â amenin╚Ť─ârile cu un r─âzboi comercial ╚Öi tarifele ridicate din partea noii administra╚Ťii americane sunt mai degrab─â o tactic─â de negociere dec├ót o schimbare real─â de politic─â , a╚Öa cum au semnalat republicanii ╚Öi Donald Trump ├«nainte de alegerile din SUA.

Datele CPI și PPI peste așteptări de vinerea trecută din SUA au fost echilibrate de cel mai slab raport privind vânzările cu amănuntul din 2020 , care a indicat o scădere neașteptată cu -,9% MoM în ianuarie .

Pia╚Ťa a mutat a╚Ötept─ârile pentru prima reducere a ratei Fed din decembrie ├«n septembrie 2025 , iar probabilitatea unei cre╚Öteri a ratei ├«n acest an a devenit aproape improbabil─â - un contrast puternic fa╚Ť─â de doar dou─â s─âpt─âm├óni ├«n urm─â, c├ónd pie╚Ťele au estimat o ╚Öans─â de peste 20% pentru o cre╚Ötere , la v├órful temerilor legate de r─âzboiul comercial . Declara╚Ťiile oficialilor Fed, inclusiv Michelle Bowman ╚Öi Patrick Harker, indic─â o abordare prudent─â, f─âr─â reduceri preconizate ale ratei ├«n primele dou─â trimestre ale anului 2025. Cu toate acestea, nici unul dintre ei nu a exclus o reducere a ratei mai t├órziu ├«n cursul anului, subliniind ├«n schimb poten╚Ťialul infla╚Ťiei de a sc─âdea ├«n trimestrele urm─âtoare, chiar ╚Öi pe fondul cre╚Öterii salariale ridicate persistente ╚Öi a unei pie╚Ťe a muncii u╚Öor mai slabe. Produsul intern brut (PIB) al Japoniei a fost mult timp ├«mpov─ârat de consumul slab ╚Öi de o for╚Ť─â de munc─â ├«n sc─âdere din cauza ├«mb─âtr├ónirii popula╚Ťiei. Cu toate acestea, datele pentru Q4 2024 de ast─âzi au alimentat speran╚Ťele c─â stagnarea ar putea lua sf├ór╚Öit. PIB-ul anualizat a crescut ├«n mod nea╚Öteptat la 2,8% ( prognoz─â: 1,1%, anterior: 1,7% ).

Creșterea trimestrială a PIB a ajuns la 0,7% ( previziune: 0,3%, anterior: 0,4% ).

Principalul motor al ├«mbun─ât─â╚Ťirii economice a fost reprezentat de cheltuielile de capital puternice ale ├«ntreprinderilor , care au crescut semnificativ investi╚Ťiile.

Consumul privat a surprins, de asemenea, ├«n sus, cresc├ónd cu 0,1% , ├«n ciuda a╚Ötept─ârilor unui declin de 0,3% , semnal├ónd primele semne de u╚Öurare a consumatorilor dup─â o cre╚Ötere record a infla╚Ťiei . Sursa: XTB Research O astfel de surpriz─â major─â ├«n cifrele PIB a determinat pia╚Ťa s─â includ─â ├«n pre╚Ťuri cre╚Öteri mai rapide ale ratei ├«n Japonia, sus╚Ťin├ónd yenul japonez. Surs─â: Bloomberg Financial LP Interesant, totu╚Öi, pia╚Ťa op╚Ťiunilor nu a anticipat o sc─âdere a USDJPY. O strategie de acoperire a riscului de inversare pe o lun─â a indicat chiar posibilitatea unei reveniri a USDJPY. Surs─â: Bloomberg Financial LP Graficul USDJPY Perechea USDJPY ├«╚Öi extinde declinul corectiv, apropiindu-se de o zon─â critic─â de suport, care se aliniaz─â cu: Minimul local din 7 februarie

Limita inferioar─â a declinului 1:1 din noiembrie 2024 ├Än timp ce riscul unui nou val de infla╚Ťie ├«n SUA r─âm├óne, perechea USDJPY reflect─â ├«n prezent dinamica pe termen scurt, suger├ónd c─â o cre╚Ötere a ratei ├«n Japonia pare mult mai probabil─â ├«n acest an dec├ót ├«n SUA. Ca urmare, spread-urile randamentelor obliga╚Ťiunilor dintre cele dou─â ╚Ť─âri ar putea ├«ncepe s─â ├«╚Öi inverseze tendin╚Ťa pe termen lung. Sc─âderea de ast─âzi s-a oprit la nivelul de retragere Fibonacci de 38,2%. Sursa: xStation5

