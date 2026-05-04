Va cumpăra GameStop platforma eBay? Cifrele sugerează contrariul

Directorul general al GameStop a anunțat în mod neașteptat o ofertă de achiziție a platformei de comerț electronic eBay. Ryan Cohen, directorul general al controversatei companii GameStop, a declarat că intenționează să cumpere renumita platformă eBay pentru suma de 55,5 miliarde de dolari. Achiziția eBay ar urma să facă parte din strategia de diversificare a companiei, menită să creeze „concurență pentru Amazon”. Ceea ce este controversat nu este doar tranzacția în sine și prețul acesteia. Merită menționat faptul că eBay este evaluată în prezent la aproximativ 48 de miliarde de dolari, ceea ce înseamnă că GameStop ar plăti cu aproximativ 20% mai mult decât valoarea reală încă de la început. Totuși, acesta este doar începutul întrebărilor dificile, nu sfârșitul. De asemenea, trebuie reamintit faptul că eBay are în prezent o capitalizare de piață mai mare decât GameStop. Aceasta nu este o provocare insurmontabilă pe piețele financiare actuale, dar strategia CEO-ului pur și simplu nu rezistă în fața realității. Achiziția ar trebui să fie finanțată cu 50% numerar și 50% acțiuni GameStop. Partea în numerar, dacă dăm crezare declarațiilor CEO-ului privind finanțarea de la TD Securities, s-ar ridica la aproximativ 28–29 de miliarde de dolari. Problema apare în ceea ce privește partea de capital propriu: cu o capitalizare de piață a GameStop de aproximativ 27 de miliarde de dolari, componenta „50% în acțiuni” lasă în continuare un deficit de finanțare estimat la aproximativ 15 miliarde de dolari. Piața pare doar parțial convinsă de această tranzacție. O ofertă cu o primă de aproximativ 20% se reflectă în prezent într-o creștere a valorii de aproximativ 6–7%, ceea ce, în termeni foarte generali, implică o șansă de aproximativ 30% ca achiziția să fie finalizată. Deocamdată, perspectiva achiziționării eBay în aceste condiții ridică îndoieli serioase, iar comentariile din partea eBay rămân foarte succinte. GME.US (interval zilnic) Dinamica mediilor EMA rămâne moderată; cu toate acestea, o posibilă evoluție pozitivă pentru încrederea pieței ar putea fi o depășire a liniei de tendință descendentă de către preț. Sursă: xStation5.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."