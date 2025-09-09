Va fi Fed convinsă de revizuirea anuală a ocupării forței de muncă să reducă rata dobânzii cu 50 de puncte de bază?

La doar câteva zile după publicarea raportului privind locurile de muncă din sectorul non-agricol (NFP) din august, Biroul de Statistică a Muncii (BLS) urmează să publice revizuirea anuală a creșterii ocupării forței de muncă pentru perioada aprilie 2024 - martie 2025. Această revizuire va acoperi doar două luni din mandatul prezidențial al lui Donald Trump. Raportul ar putea intensifica și mai mult așteptările privind o reducere a ratei dobânzii, unii indicând chiar posibilitatea unei reduceri de 50 de puncte de bază (pb). Așteptările inițiale ale economiștilor sugerează una dintre cele mai mari scăderi ale ocupării forței de muncă în comparație cu estimările inițiale, deși este probabil ca aceasta să fie mai mică decât cea de anul trecut.

Mecanismul și amploarea revizuirii preconizate

Revizuirea anuală a NFP este un proces standard în cadrul căruia BLS validează estimările sale lunare pe baza datelor mai complete din Recensământul trimestrial al ocupării forței de muncă și al salariilor (QCEW), care provine din registrele asigurărilor de șomaj și acoperă peste 95% din totalul locurilor de muncă. Acest proces permite includerea unor date mai precise privind înființarea și închiderea de noi întreprinderi, care nu sunt disponibile la momentul publicării inițiale a rapoartelor lunare.

Economiștii prevăd o revizuire semnificativă în jos a ocupării forței de muncă pentru perioada aprilie 2024 - martie 2025. Potrivit unui raport Bloomberg Intelligence, așteptările pieței variază de la aproximativ 500.000 la 800.000 de locuri de muncă, deși unele previziuni sugerează chiar o revizuire în jos de 1 milion de locuri de muncă. Bloomberg Economics sugerează o corecție puțin mai mică.

Așteptările pieței:

Bloomberg Economics: -555.000 de locuri de muncă (între -475.000 și -714.000)

Wells Fargo: între -475.000 și -790.000 de locuri de muncă

Nomura Securities: -600.000 până la -900.000 de locuri de muncă

Bank of America și Royal Bank of Canada: Până la -1 milion de locuri de muncă

O analiză realizată de Bloomberg Economics indică faptul că primul trimestru al anului 2025 a înregistrat o îmbunătățire, cu o reducere a închiderilor de afaceri și o creștere a înființării de noi afaceri. Acest lucru explică previziunea mai moderată în comparație cu unele cifre consensuale ale pieței.

Ce se află în spatele revizuirii ocupării forței de muncă?

Motivele revizuirii: Principalul motiv al corecției prevăzute este modelul „naștere-deces” al BLS, care probabil a supraestimat numărul de locuri de muncă create de noile întreprinderi. Indicatorii de înaltă frecvență sugerează că rata de creare a noilor întreprinderi a atins punctul cel mai scăzut în al doilea trimestru al anului 2024, înainte de a se îmbunătăți în primul trimestru al anului 2025.

Îmbunătățire în primul trimestru al anului 2025: O concluzie importantă este că datele pentru primul trimestru al anului 2025 ar putea arăta o stabilizare a pieței muncii. Bloomberg Economics se așteaptă ca creșterea ocupării forței de muncă QCEW în primul trimestru al anului 2025 (față de al patrulea trimestru al anului 2024) să nu fie semnificativ mai lentă decât sondajul CES, ceea ce explică previziunea lor de revizuire mai moderată în comparație cu consensul pieței.

Implicații istorice: După revizuire, ocuparea forței de muncă în octombrie 2024 ar fi putut scădea de fapt cu 3.000 de locuri de muncă, ceea ce, în retrospectivă, ar justifica decizia Fed de a reduce ratele cu 50 de puncte de bază în septembrie 2024.

O repetare a anului 2024?

În august 2024, BLS a publicat o revizuire care arăta că economia a creat cu 818.000 de locuri de muncă mai puțin decât se estimase inițial pentru perioada aprilie 2023 - martie 2024. Revizuirea finală, publicată în februarie 2025, a fost redusă la 598.000 de locuri de muncă. Ca răspuns la această revizuire și la alte date slabe privind piața muncii, Fed a optat pentru o reducere a ratei cu 50 de puncte de bază în septembrie 2024. Cu toate acestea, este important de menționat că revizuirea de la acea vreme nu a dus la temeri semnificative de recesiune, deoarece se anticipase o revizuire în jos de peste 1 milion de locuri de muncă.

Așteptările actuale ale pieței privind reducerea ratei dobânzii

În urma unui raport NFP slab pentru august 2025, care a arătat o creștere de doar 22.000 de locuri de muncă, cu mult sub așteptările deja scăzute de 75.000, piețele prețuiesc pe deplin o reducere a ratei dobânzii la ședința Fed de săptămâna viitoare. Rata șomajului a crescut la 4,3%.

Piața preconizează în prezent nu numai o reducere completă de 25 de puncte de bază pe 17 septembrie, ci și o probabilitate de 13% de reducere cu 50 de puncte de bază. O altă reducere completă este preconizată în octombrie, iar o a treia este aproape complet preconizată pentru decembrie. Standard Chartered anticipează că o revizuire negativă semnificativă a NFP ar putea înclina balanța către o reducere mai mare, de 50 de puncte de bază.

Sectoarele cele mai afectate de revizuire

Pe baza așteptărilor analiștilor și a precedentului din 2024, cele mai mari revizuiri negative sunt așteptate în sectorul serviciilor profesionale și de afaceri, unde revizuirea de anul trecut a atins aproape 360.000 de locuri de muncă. Următorul sector cheie este agrementul și ospitalitatea, care a înregistrat o revizuire de 150.000 de locuri de muncă anul trecut. Pe de altă parte, se anticipează revizuiri pozitive în învățământul privat, sănătate și chiar în sectorul public.

Ce se întâmplă cu piețele?

O revizuire negativă semnificativă a NFP ar întări povestea unei piețe a muncii în declin. Cu toate acestea, analiza Bloomberg Economics sugerează o viziune mai moderată. Dacă datele confirmă o îmbunătățire în primul trimestru al anului 2025, Fed ar putea interpreta situația ca o încetinire temporară care se apropie de sfârșit. Pe de altă parte, datele din ultimele luni au fost deja revizuite semnificativ în jos, iar în iunie am înregistrat o scădere a ocupării forței de muncă.

Pentru piețe, o revizuire puternică, mai mare decât cea de anul trecut, ar putea însemna o slăbire clară a dolarului, o scădere a randamentelor și o creștere continuă a prețurilor aurului. Reacția pieței bursiere nu este la fel de clară; în timp ce o scădere a ocupării forței de muncă ar însemna reduceri ale ratei dobânzii - ceea ce este benefic pentru acțiuni - semnalele de recesiune nu sunt la fel de pozitive pentru piață.

Contextul politic și credibilitatea datelor

Revizuirea are și o dimensiune politică. Președintele Trump a pus anterior la îndoială credibilitatea datelor BLS, iar în august 2025, a concediat-o pe comisara BLS Erika McEntarfer, în urma publicării datelor slabe pentru luna iulie. Trump a acuzat BLS de „falsificarea” datelor, deși economiștii subliniază că revizuirile sunt o parte normală a procesului de rafinare a datelor economice.