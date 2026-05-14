Va iniția OpenAI o acțiune în justiție împotriva Apple❓�

Parteneriatul dintre Apple și OpenAI se destramă în mod evident, iar potrivit rapoartelor Bloomberg, OpenAI colaborează deja cu o firmă de avocatură externă în vederea unei posibile acțiuni în justiție împotriva Apple, adăugând un nou element de risc la povestea din jurul companiei AAPL. Pentru piață, acest lucru sugerează că optimismul anterior legat de integrarea ChatGPT în ecosistemul Apple ar putea necesita o reevaluare. Situația dintre Apple și OpenAI Bloomberg raportează că, colaborarea de doi ani dintre cele două companii a devenit tensionată deoarece OpenAI nu a obținut beneficiile financiare din acord pe care le anticipase la începutul parteneriatului. Rapoartele sugerează că avocații OpenAI colaborează deja cu o firmă de avocatură externă la mai multe linii de acțiune care ar putea fi inițiate formal în viitorul apropiat, ceea ce sugerează că acestea nu sunt doar mișcări făcute sub presiunea mass-media. Un element cheie al disputei este faptul că ChatGPT a fost profund integrat în software-ul Apple, care era destinat să fie un canal semnificativ pentru monetizarea OpenAI și expunerea la sute de milioane de dispozitive. Având în vedere că această companie semnalează că acordul nu și-a îndeplinit așteptările financiare, se poate presupune că structura veniturilor, împărțirea valorii sau expunerea modelului pe dispozitivele Apple s-au dovedit a fi mai puțin favorabile decât se anticipase. Faptul că din cercul restrâns al OpenAI apar informații despre un posibil proces sugerează o încercare de a-și asigura un avantaj înaintea unui potențial litigiu formal. Implicații pentru investitorii AAPL Din perspectiva acționarilor Apple, există riscul ca, în loc de narațiunea integrării perfecte a inteligenței artificiale în iOS, iPadOS și macOS, piața să înceapă să ia în calcul posibilitatea unui litigiu contractual, a unor potențiale pretenții financiare și a necesității de a renegocia sau chiar de a revizui acordul. Un potențial litigiu ar putea dezvălui, de asemenea, detalii despre acordurile comerciale dintre Apple și OpenAI, ceea ce ar spori incertitudinea cu privire la profitabilitatea pe termen lung a serviciilor generative bazate pe AI în cadrul ecosistemului Apple. Investitorii ar trebui să trateze aceste rapoarte ca un exemplu tipic de risc de imagine, care pe termen scurt crește volatilitatea și, pe termen mediu, obligă piața să-și revizuiască ipotezele privind amploarea și ritmul monetizării AI în rezultatele Apple. Pe fondul disputelor existente și al controlului de reglementare care vizează principalii actori din domeniul tehnologiei, un alt potențial front juridic întărește argumentul conform căruia prima de siguranță a Apple s-ar putea eroda și mai mult dacă această companie nu reușește să demonstreze o cale clară și stabilă către monetizarea AI. Pentru traderi, acest lucru înseamnă un mediu propice pentru mișcări tactice pe baza știrilor din presă, dar pentru investitorii pe termen lung, întrebarea cheie va fi dacă disputa se va încheia cu simple modificări cosmetice ale acordului sau dacă aceasta marchează începutul unei deconstrucții mai ample a modelului existent de cooperare între cele două companii Acțiunile Apple scad la scurt timp după publicarea unui articol Bloomberg. Sursă: xStation

