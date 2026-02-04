Vânzarea din sectorul tehnologic se accelerează❗️US100 scade cu 2% 📉

US100 își extinde pierderile cu încă 2%, coborând sub pragul de 25.000 de puncte pentru prima dată din decembrie 2025. Sectorul tehnologic se confruntă în prezent cu o scădere notabilă, determinată în principal de oboseala „cumpărării de orice”, pe măsură ce piața trece într-o fază în care nu toți actorii din domeniul inteligenței artificiale au garanția câștigului. Această presiune la nivel sectorial a fost intensificată de previziunile dezamăgitoare pentru primul trimestru ale Advanced Micro Devices (AMD), ale cărei acțiuni au scăzut cu 16%. Slăbiciunea s-a extins la nivelul sectorului semiconductorilor și al software-ului, Micron Technology înregistrând o scădere de 9%, Broadcom de 5% și Oracle de 4%. Chiar și nume importante din sectorul infrastructurii, precum Nvidia și CrowdStrike, s-au confruntat recent cu presiuni de vânzare. În timp ce Microsoft a găsit o oarecare stabilitate, sectorul tehnologic în ansamblu rămâne cel mai slab performer din S&P 500, cu o scădere de peste 2%, investitorii așteptând rezultatele financiare decisive ale Alphabet și Amazon pentru a determina următoarea tendință. Datele privind locurile de muncă afectează, de asemenea, sentimentul general. Conform celui mai recent raport ADP, numărul locurilor de muncă din sectorul privat a crescut cu doar 22.000, ratând cu mult cifra așteptată de 45.000. Mai mult, cifra ar fi negativă dacă nu ar fi fost creșterea angajărilor în sectorul educației și al serviciilor de sănătate, revizuirea în jos a lunii precedente contribuind și mai mult la perspectivele instabile ale pieței muncii. US100 (interval zilnic) US100 a intrat într-o fază de corecție mai profundă, suferind o scădere notabilă de 2,3%. Indicele a trecut decisiv sub nivelul de retragere Fibonacci de 50% (25.136), care a acționat ca suport mai devreme în cursul zilei. Evoluția actuală a prețurilor testează nivelul Fibonacci de 38,2% (~24.885) și media mobilă exponențială pe termen lung de 120 de perioade (EMA120, linia violet închis), care servește acum ca linie critică pentru tauri. Eșecul de a apăra nivelul de 24.800 ar putea declanșa o scădere către nivelul retragerii Fibonacci de 23,6% (24.575) sau chiar către pragul psihologic de 24.000. Recuperarea depinde de recâștigarea nivelului de 25.130 (EMA pe 100 de zile). Eșecul în acest sens ar putea confirma această scădere ca o schimbare structurală a tendinței. Sursa: xStation5

