Vânzarea masivă a indicelui VIX se accentuează pe fondul revenirii de pe Wall Street 📉

Un val de optimism pe Wall Street determină scăderea contractelor futures CBOE VIX. În ultimii 30 de ani, au existat doar câteva cazuri în care indicele VIX a crescut cu aproximativ 25% într-o singură sesiune și apoi a închis a doua zi cu aproximativ 15% mai jos. Istoric, acest model a precedat, de obicei, o performanță mai slabă atât a indicelui S&P 500, cât și a indicelui Nasdaq 100 în zilele următoare, în special pe un orizont de o săptămână. Chiar și așa, acțiunile înregistrează câștiguri și astăzi. Speranțele privind atenuarea tensiunilor din jurul Groenlandei, împreună cu decizia de a suspenda o rată tarifară suplimentară de 10% pentru opt țări din UE, au calmat piețele care anterior prețuiseră riscul unei escaladări a războiului comercial.

Din perspectiva dealerilor gamma, zona cheie gamma pozitivă de ieri pentru opțiunile S&P 500 a fost în jurul valorii de 6.875, în timp ce nivelul de inversare gamma - la care dealerii sunt obligați să „urmeze” piața și să cumpere în condiții de forță - s-a situat în jurul valorii de 6.847.

Dacă tendința ascendentă a indicilor de acțiuni se menține, VIX ar putea să se retragă din nou către zona de 16 puncte. În schimb, dacă sentimentul se inversează brusc și vânzarea de acțiuni din SUA se extinde, nu poate fi exclusă o nouă testare a zonei 21 (partea superioară a canalului). VIX (interval H1) Sursa: xStation5 Indicele VIX (interval H1) Analizând indicele VIX pe un interval de timp mai mare, putem observa că scăderile rapide au precedat adesea creșteri bruște ale volatilității. Sursa: xStation5

