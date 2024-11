Veniturile Apple din trimestrul al patrulea ating un nivel record: Este AI următorul motor de creștere?

Joi, 31 octombrie 2024, Apple a raportat rezultatele sale din al patrulea trimestru fiscal, stabilind un nou record de venituri pentru trimestrul septembrie de 94,93 miliarde de dolari, în creștere cu 6% față de anul precedent. Compania a depășit așteptările analiștilor, obținând un câștig ajustat pe acțiune de 1,64 USD (excluzând o taxă unică a UE), peste estimarea consensuală de 1,60 USD. Segmentul emblematic iPhone a demonstrat o forță deosebită, cu vânzări de 46,22 miliarde de dolari, depășind previziunile analiștilor de 45,04 miliarde de dolari și înregistrând o creștere sănătoasă de 5,5% față de anul precedent. Succesul iPhone și integrarea inteligenței artificiale Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Cea mai recentă lansare a iPhone 16 a arătat un impuls inițial încurajator, CEO-ul Tim Cook confirmând rate de adopție mai rapide comparativ cu seria iPhone 15. O evoluție deosebit de notabilă este răspunsul puternic al consumatorilor la caracteristicile Apple Intelligence, noua versiune iOS fiind descărcată la o rată de două ori mai mare decât cea a actualizării de anul trecut. Cu toate acestea, rămân unele provocări pe piețele cheie, vânzările din China scăzând ușor la 15,03 miliarde de dolari, sub nivelul așteptat de 15,78 miliarde de dolari. Sănătatea financiară și rentabilitatea pentru acționari Directorul financiar Luca Maestri a raportat performanțe financiare solide, trimestrul generând un flux de numerar operațional de aproape 27 de miliarde de dolari. Compania și-a menținut angajamentul față de randamentul acționarilor, distribuind peste 29 de miliarde de dolari în cursul trimestrului și declarând un dividend în numerar de 0,25 dolari pe acțiune. În special, Maestri a subliniat faptul că baza instalată activă de dispozitive Apple a atins noi maxime istorice pentru toate produsele și segmentele geografice, indicând niveluri robuste de loialitate și satisfacție a clienților. Portofoliul de produse și performanța serviciilor Segmentele de produse ale companiei au înregistrat performanțe mixte pe categorii. Veniturile din servicii și-au continuat traiectoria puternică, ajungând la 24,97 miliarde de dolari, deși au fost ușor sub așteptările analiștilor. Segmentul își menține poziția de afacere cu marjă mare, contribuind cu peste 26% din veniturile totale. Veniturile din Mac au îndeplinit previziunile, ajungând la 7,74 miliarde de dolari, în timp ce veniturile din iPad au fost de 6,95 miliarde de dolari. Divizia Wearables, Home și Accesorii a generat venituri de 9,04 miliarde de dolari. Veniturile totale din produse au atins o valoare impresionantă de 69,96 miliarde de dolari, depășind așteptările de 69,15 miliarde de dolari, în principal datorită performanței puternice a iPhone. Investiții strategice și perspective de viitor Angajamentul Apple față de progresul tehnologic este evident în majorarea cheltuielilor de capital, care au crescut cu 2,91 miliarde de dolari la 9,45 miliarde de dolari de la un trimestru la altul. În perspectivă, strategia Apple se concentrează pe trei domenii-cheie: extinderea capacităților de inteligență artificială prin Apple Intelligence, menținerea ritmului iPhone în ciuda ajustărilor de comenzi raportate și creșterea afacerii sale de servicii cu marjă mare. Capacitatea companiei de a realiza aceste obiective în timp ce gestionează provocările de pe piața chineză și concurența globală va fi esențială pentru menținerea traiectoriei sale de creștere. Investitorii vor monitoriza îndeaproape lansarea pe scară largă a funcțiilor AI și impactul acestora asupra ciclurilor de actualizare a iPhone, precum și dezvoltarea de noi categorii de produse, cum ar fi Vision Pro.

