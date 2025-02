VIX crește cu 3% în timp ce Wall Street rămâne nesigur pe fondul tarifelor SUA - China 🗽

Indicele de volatilitate CBOE VIX (VIX) a înregistrat volatilitate în ultimele două zile, dar a dat înapoi majoritatea câștigurilor dictate de tarifele comerciale asupra Mexicului și Canadei, după ce Trump a renunțat la acestea în ultimul moment și a amânat decizia pentru încă 30 de zile. Cu toate acestea, tarifele de 10% asupra Chinei au fost deja impuse. Piețele încearcă să analizeze ce consecințe ar putea avea o astfel de decizie pentru piața bursieră și economie; contractele futures pe indicii americani sunt în pierdere; US500 este în scădere cu aproape 0,7%, susținând o nouă detensionare a VIX. În calitate de partener comercial major al SUA, China a anunțat deja tarife de retaliere de 15%; acestea vor include cărbunele și GNL și 10% pentru petrol și produse americane sub formă de mașini agricole, camioane și echipamente de infrastructură pentru sectorul minier. În plus, China a lansat o anchetă care vizează Alphabet (GOOGL.US) . China a introdus, de asemenea, controale la export pentru o serie de minerale cheie: tungsten, telur, ruteniu și molibden.

În mod semnificativ, Ministerul Comerțului din China a declarat că a adăugat două companii americane, PVH Group și Illumina Inc, pe o listă a așa-numitelor entități nesigure, expunându-le la restricții sau sancțiuni; acțiunile celor două companii au pierdut 3,5% și, respectiv, 5% în premarket. În același timp, ministerul nu a precizat exact de ce sunt acuzate cele două companii; ceea ce ar putea trimite un semnal americanilor că mai multe companii cu sediul în SUA ar putea avea o soartă similară dacă fricțiunile comerciale se înrăutățesc și nu se ajunge la o înțelegere cu Trump. PVH este o companie de îmbrăcăminte care deține mărci cunoscute precum Tommy Hilfiger și Calvin Klein, iar Illumina este o companie de biotehnologie specializată în secvențierea genomului. Indicele VIX (interval M15) Pe intervalul de 15 minute, vedem că indicele de volatilitate încearcă să recâștige impulsul ascendent și a depășit media mobilă de 50 și 200 de sesiuni, pe intervalul scurt. Zona din jurul retragerii Fibonacci de 61,8% a ultimului val ascendent a servit drept suport, dar prețul a reacționat la rezistența susținută de retragerea Fibonacci de 18,88%. Nivelul de lângă 19 este, de asemenea, unde presiunea de marcare a profitului este probabil crescută. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Sursa: xStation 5

