Vor intra semiconductorii într-o fază de corecție după creșterea istorică?

Sectorul semiconductorilor intră într-o fază de volatilitate crescută, în urma revenirii foarte puternice înregistrate în aprilie și la începutul lunii mai. Potrivit Seaport Research, unele companii au început să se depășească din punct de vedere al fundamentelor economice, chiar dacă tendința pe termen lung a inteligenței artificiale rămâne unul dintre principalii factori de creștere pentru întreaga industrie. Semiconductorii rămân în continuare coloana vertebrală a raliului bursier determinat de AI, mai ales după ce ETF-ul iShares Semiconductor a câștigat aproximativ 65% de la începutul anului. Cu toate acestea, săptămânile următoare ar putea favoriza companiile cu evaluări mai realiste și o traiectorie mai clară de creștere a profiturilor, punând în același timp presiune pe acțiunile pentru care așteptările au devenit deja aproape perfecte.

Analistul Seaport, Jay Goldberg, consideră că sectorul cipurilor ar putea rămâne „instabil” pe termen scurt, adică mai nervos și vulnerabil la corecții. În opinia sa, AMD și Intel au șanse relativ mai mari de a se ridica la nivelul valorilor actuale în timp. Nvidia, pe de altă parte, rămâne limitată de așteptările extrem de ridicate ale pieței și de restricțiile de aprovizionare existente.

KKM Financial vede recentele vânzări masive în primul rând ca o marcare de profituri după o creștere istorică. Jeff Killburg susține că investitorii tratează în prezent acțiunile din sectorul semiconductorilor ca pe un „bancomat pe termen scurt”, reducându-și pozițiile pentru a-și mări deținerile de numerar după creșterea parabolică a sectorului. În opinia sa, acest lucru nu semnifică neapărat sfârșitul tendinței, ci mai degrabă o încercare de a-și asigura câștigurile după o performanță excepțional de puternică. În același timp, cererea de procesoare, cipuri de memorie și hardware specializat pentru AI rămâne foarte puternică. Deficitul de aprovizionare a susținut marjele în întreaga industrie a semiconductorilor, dar a crescut și costurile pentru giganții tehnologici precum Apple și Google. Acest lucru rămâne un factor de risc important, deoarece, dacă marile companii de tehnologie încep să reducă cheltuielile pentru centrele de date, unele dintre așteptările actuale de creștere ale pieței s-ar putea dovedi prea optimiste. Cu toate acestea, principalii factori care stimulează piața rămân intacți, astfel încât corecția ar putea duce în cele din urmă la o nouă etapă de creștere Sursa: xStation5

