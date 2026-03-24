Wall Street din nou sub presiune 📉 Acțiunile din sectorul IT scad, sectorul petrolului și gazelor înregistrează o creștere

Starea de spirit pe piața bursieră americană rămâne fragilă, pe măsură ce investitorii încearcă să ia în calcul o gamă largă de scenarii posibile legate de conflictul din Orientul Mijlociu, în timp ce primesc semnale diplomatice contradictorii din partea Washingtonului. Contractele futures pe indicele S&P 500 au scăzut cu 0,8%, după ce mai devreme au oscilat între creșteri și pierderi, subliniind incertitudinea persistentă. Lipsa unei detensionări a relațiilor dintre SUA, Israel și Iran sporește riscurile de recesiune, în timp ce un acord rapid ar putea declanșa o revenire a pieței. Acțiunile din sectorul tehnologic sunt supuse unei presiuni semnificative, cu vânzări pronunțate vizibile în sectorul software, ceea ce afectează sentimentul general al pieței de acțiuni. Randamentele titlurilor de stat americane au crescut , randamentul la 2 ani ajungând la 3,88% (+3 puncte de bază), sugerând o cerere limitată pentru activele de refugiu, în ciuda tensiunilor geopolitice.

Prețurile petrolului au urcat din nou peste 90 USD pe baril , recuperând o parte din pierderile anterioare, pe măsură ce piețele continuă să includă în preț potențialele întreruperi ale aprovizionării din regiune.

Dolarul american s-a apreciat cu 0,2%, în timp ce aurul a rămas relativ stabil , indicând o fugă către siguranță mai degrabă selectivă decât generalizată.

Optimismul inițial în jurul potențialelor negocieri de pace s-a estompat rapid , după ce Iranul a negat rapoartele privind negocieri substanțiale cu SUA, în ciuda comentariilor anterioare ale lui Donald Trump.

Sentimentul s-a deteriorat și mai mult în urma rapoartelor conform cărora aliații din Golful Persic s-ar putea implica, crescând riscul unei escaladări regionale mai ample.

Gama largă de scenarii posibile determină o volatilitate crescută pe piețele globale.

Acțiunile europene au crescut cu 0,1% , Puig Brands ieșind în evidență, cu o creștere de până la 17% în urma rapoartelor privind discuțiile de preluare cu Estée Lauder.

Aurul a șters câștigurile anterioare după ce Turcia a semnalat că ar putea folosi rezervele sale de aur pentru a-și susține moneda.

Investitorii rămân preocupați de efectele economice pe termen lung , chiar dacă conflictul se va dezamorsa rapid. Potrivit UBS, volatilitatea va rămâne probabil ridicată deoarece: stocurile de petrol vor trebui refăcute, lanțurile de aprovizionare ar putea rămâne perturbate, economiile vor continua să resimtă efectele secundare ale șocului de aprovizionare.

UBS menține o poziționare defensivă în Europa , reducând expunerea la sectoarele ciclice, inclusiv băncile. Conflictul militar din Orientul Mijlociu se intensifică Situația militară rămâne tensionată și se intensifică: Iranul a lansat atacuri nocturne asupra țintelor israeliene și bazelor americane, Arabia Saudită a interceptat drone, Kuweitul a raportat daune la infrastructura energetică, iar în Bahrain au fost declanșate sirenele. QatarEnergy a declarat forță majoră pentru livrările de GNL către Italia, Belgia, Coreea de Sud și China, alimentând îngrijorările privind aprovizionarea globală cu energie.

Infrastructura energetică din Iran a fost afectată , inclusiv instalațiile din Isfahan și o conductă care alimentează centrala electrică din Khorramshahr.

Piețele rămân în „alertă maximă” , investitorii așteptând confirmarea unor discuții oficiale între SUA și Iran care ar putea oferi o direcție mai clară. Grafice (xStation 5) US500 (D1): volatilitate crescută, cu presiuni de scădere care au dominat sesiunile recente. Sursa: xStation 5 Spectru sectorial: petrolul își continuă tendința ascendentă, în timp ce Microsoft și alte titluri din sectorul IT își extind scăderile. Sursa: xStation 5 Știri corporative Contractele futures pe acțiuni din SUA și-au redus pierderile anterioare după deschiderea pieței spot , deși volatilitatea rămâne ridicată; contractele S&P 500 au fost, în general, stabile.

Jefferies Financial Group (JEF) a câștigat 9,5% în premarket , după ce Financial Times a raportat că Sumitomo Mitsui Financial Group ia în considerare o potențială preluare, investitorii anticipând o posibilă primă de achiziție.

JFrog (FROG) a crescut cu 2% înainte de deschidere , în urma unei revizuiri în sens pozitiv din partea UBS (neutru → cumpărare), analiștii subliniind fundamentele solide în ciuda slăbiciunii recente a prețului acțiunilor.

Ralph Lauren (RL) a înregistrat o creștere de 1,7% în premarket , după ce Citi a revizuit în sus ratingul acțiunii la „cumpărare”, invocând consolidarea cu succes a brandului și îmbunătățirea performanței operaționale.

Trian Fund Management și General Catalyst Group au modificat termenii acordului definitiv de achiziție a Janus Henderson.

Ares Strategic Income Fund a raportat cereri de răscumpărare de acțiuni în valoare totală de 11,6% din acțiunile aflate în circulație , semnificativ peste limita de 5% prevăzută în cadrul de referință.

Apollo Global Management limitează răscumpărările de la unul dintre cele mai mari fonduri de credit private netranzacționate pentru investitorii de retail, pe fondul cererilor crescute de retragere. Netgear (NTGR) a înregistrat o creștere de 16% în premarket , după ce FCC a decis să interzică importurile de routere noi de consum fabricate în străinătate, ceea ce ar putea îmbunătăți peisajul concurențial pentru producătorii autohtoni. Sursa: xStation 5

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."